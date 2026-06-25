Pogoda w Opolu: weekend 26-28 czerwca

Mieszkańców Opola czeka weekend pod znakiem słońca i bardzo wysokich temperatur. Prognozy na najbliższe dni nie przewidują żadnych opadów ani nawet większego zachmurzenia. Niebo nad miastem pozostanie bezchmurne od piątku aż do niedzieli, a jedyną istotną zmianą w aurze będzie stopniowy wzrost temperatury.

Piątek z temperaturą powyżej 30 stopni

Weekend rozpocznie się już w piątek, 26 czerwca, od bardzo ciepłej aury. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Opolu wskażą około 32 stopni Celsjusza. To będzie idealny dzień na korzystanie z promieni słonecznych, tym bardziej że wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, osiągając około 3 m/s. Noc również zapowiada się ciepło, z temperaturą minimalną w okolicach 19 stopni.

Sobota niemal identyczna, ale z drobną różnicą

Sobota, 27 czerwca, przyniesie pogodę bardzo zbliżoną do piątkowej. Maksymalna temperatura w ciągu dnia ponownie sięgnie około 32 stopni, a na niebie przez cały czas będzie królować słońce. Wiatr jeszcze bardziej osłabnie, wiejąc z prędkością około 2 m/s. Jedyną odczuwalną różnicą może być nieco chłodniejsza noc – temperatura spadnie do około 18 stopni Celsjusza.

Niedziela przyniesie falę upałów

Zdecydowanie najgorętszym dniem weekendu w Opolu będzie niedziela, 28 czerwca. To właśnie wtedy nastąpi wyraźny skok temperatury. Słupki rtęci poszybują aż do 36 stopni Celsjusza, co oznacza nadejście prawdziwego upału. Również noc z niedzieli na poniedziałek będzie bardzo ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie 21 stopni. Podobnie jak w poprzednie dni, nie należy spodziewać się deszczu, a wiatr pozostanie bardzo słaby.

Jak spędzić upalny weekend w Opolu?

Taka pogoda zachęca do spędzania czasu na zewnątrz, ale przy tak wysokich temperaturach warto zachować ostrożność. Planując aktywności, lepiej unikać przebywania na otwartym słońcu w godzinach południowych, kiedy jest najgoręcej. To dobry moment na szukanie ochłody w cieniu drzew w miejskich parkach lub spędzenie czasu nad wodą. Spacery czy inne formy rekreacji najlepiej zaplanować na wczesny poranek lub późne popołudnie, gdy upał nieco zelżeje.

Dane pogodowe: OpenWeather