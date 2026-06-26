Jak wynika z oficjalnych danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w pierwszy wakacyjny weekend do dyspozycji mieszkańców będzie już większość kąpielisk w województwie opolskim. Oto aktualna mapa otwartych miejsc, gdzie możecie się schłodzić i miło spędzić czas.

Gdzie nad wodę w województwie opolskim? Te miejsca są otwarte w pierwszy wakacyjny weekend

Balaton (Dobrzeń Wielki) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Kultowe miejsce spotkań pod Opolem, idealne na szybki, weekendowy reset.

(Dobrzeń Wielki) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Kultowe miejsce spotkań pod Opolem, idealne na szybki, weekendowy reset. Bolko (Opole, ul. Ostrowska) – otwarte codziennie. Miejski klasyk z pełną infrastrukturą, gastronomią i wypożyczalnią sprzętu działa już w najlepsze.

(Opole, ul. Ostrowska) – otwarte codziennie. Miejski klasyk z pełną infrastrukturą, gastronomią i wypożyczalnią sprzętu działa już w najlepsze. Centralne (Reńska Wieś, akwen Dębowa) – otwarte codziennie. Sezon ruszył tu najwcześniej w regionie, woda jest świetnie przygotowana.

(Reńska Wieś, akwen Dębowa) – otwarte codziennie. Sezon ruszył tu najwcześniej w regionie, woda jest świetnie przygotowana. Kąpielisko w Lewinie Brzeskim (ul. Korfantego) – otwarte od piątku, 26 czerwca. Bezpiecznie skorzystacie tu z pomostów i strzeżonej strefy pływania.

(ul. Korfantego) – otwarte od piątku, 26 czerwca. Bezpiecznie skorzystacie tu z pomostów i strzeżonej strefy pływania. Malina (Opole, ul. Olimpijska) – otwarte codziennie. Drugi z opolskich basenów czeka na Was przez cały weekend, oferując więcej cienia i spokoju niż Bolko.

(Opole, ul. Olimpijska) – otwarte codziennie. Drugi z opolskich basenów czeka na Was przez cały weekend, oferując więcej cienia i spokoju niż Bolko. Plaża Jurajska (Krasiejów) – otwarte codziennie. Bezpieczna, piaszczysta plaża jest już w pełni dostępna dla spragnionych ochłody.

(Krasiejów) – otwarte codziennie. Bezpieczna, piaszczysta plaża jest już w pełni dostępna dla spragnionych ochłody. Stodoła (Reńska Wieś, akwen Dębowa) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Drugie z oficjalnych kąpielisk nad Dębową odpala bezpieczną strefę z ratownikami od tego weekendu.

(Reńska Wieś, akwen Dębowa) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Drugie z oficjalnych kąpielisk nad Dębową odpala bezpieczną strefę z ratownikami od tego weekendu. Zielona Zatoka (Łącznik, gm. Biała) – otwarte codziennie. Nowoczesny kompleks rekreacyjny działa na pełnych obrotach i zaprasza przez cały gorący weekend.

(Łącznik, gm. Biała) – otwarte codziennie. Nowoczesny kompleks rekreacyjny działa na pełnych obrotach i zaprasza przez cały gorący weekend. Przystań wodna w Nowych Siołkowicach otwarta od 27 czerwca.

To hitowe miejsce w woj. opolskim jest jeszcze zamknięte

Planowaliście weekendowy reset nad wodą w Januszkowicach? Mamy ważną informację, która pozwoli Wam uniknąć rozczarowania na miejscu i stania w korkach.

Jezioro Srebrne w Januszkowicach (Gmina Zdzieszowice): Mimo ogromnego upału, to kultowe i niezwykle popularne kąpielisko oficjalnie rozpoczyna sezon dopiero od środy, 1 lipca. W ten weekend nie będzie tam jeszcze pełnej obsady ratowniczej, dlatego warto zmienić plany i wybrać np. pobliski akwen Dębowa w Reńskiej Wsi.

Mimo że sezon nad Zalewem Kluczbork rozpoczął się 19 czerwca, to woda jest nieprzydatna do kąpieli. Obowiązuje tam czerwona flaga z powodu zakwitu sinic.

Co z dużymi jeziorami? Nysa, Otmuchów i Turawa

Wielkie zbiorniki retencyjne na Opolszczyźnie rządzą się swoimi prawami i przyciągają tłumy niezależnie od oficjalnych dat.

Jeśli wybieracie się nad Jezioro Nyskie (np. na teren Ośrodka Akwa Marina w Skorochowie) lub nad Jezioro Otmuchowskie, tamtejsze plaże i strzeżone przez WOPR strefy są już w pełni gotowe.

Z kolei wybierając Jezioro Średnie w Turawie, pamiętajcie, aby korzystać wyłącznie z miejsc uczęszczanych i kontrolować sytuację na bieżąco – wysokie temperatury sprzyjają tam nagłemu pojawianiu się sinic, które mogą pokrzyżować plany urlopowiczom.

Koszmar parkingowy nad wodą. Zamiast ręcznika i plaży czeka Cię walka o wolne miejsce?

Przy temperaturach przekraczających 30 stopni Celsjusza prawdziwa walka nie będzie toczyć się o wolne miejsce na plaży, ale o… wolne miejsce parkingowe. Doświadczenia z poprzednich fal upałów pokazują, że kierowcy potrafią spędzić w autach nawet kilkadziesiąt minut, szukając skrawka cienia do zaparkowania.

Ważna wskazówka: Przy najpopularniejszych kąpieliskach miejskich w regionie, takich jak Bolko, czy Malina, parkingi zapełniają się zazwyczaj już przed godziną 10:00 rano. Służby miejskie apelują: jeśli macie taką możliwość, zostawcie samochód pod domem. Znacznie szybciej i bez nerwów dotrzecie na plażę rowerem, hulajnogą lub komunikacją miejską.

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Słońce pali, woda kusi. Jak bezpiecznie przetrwać afrykańskie upały?

Przy temperaturach rzędu 33 stopni Celsjusza, nasz organizm pracuje na najwyższych obrotach. Służby ratunkowe apelują o zdrowy rozsądek i przypominają o kilku żelaznych zasadach, które mogą uratować zdrowie, a nawet życie:

Szok termiczny to nie mit: Nigdy nie wskakuj gwałtownie do wody po długim leżeniu na słońcu. Rozgrzane ciało w zetknięciu z chłodną wodą może doznać szoku termicznego, co w skrajnych przypadkach prowadzi do omdlenia, a nawet zatrzymania akcji serca. Przed wejściem do wody schładzaj ciało stopniowo.

Piłeś? Nie wchodź!: Alkohol i kąpielisko to śmiertelnie niebezpieczny duet. Nawet jedno niewinne piwo wypite na słońcu diametralnie obniża koordynację, zaburza ocenę własnych możliwości i rozszerza naczynia krwionośne.

Udar słoneczny czai się na plaży: Krem z wysokim filtrem UV, nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne to absolutny obowiązek – zwłaszcza w godzinach 11:00 - 15:00, kiedy słońce grzeje najsilniej. Pamiętaj też o regularnym nawadnianiu, najlepiej czystą wodą niegazowaną, a nie słodkimi napojami.

Pilnuj dzieci na każdym kroku: Na zatłoczonej plaży wystarczy chwila nieuwagi, by stracić malucha z oczu. Woda nie wybacza błędów – dziecko powinno przebywać w wodzie wyłącznie pod opieką dorosłego, nawet jeśli ma na sobie rękawki czy koło ratunkowe.

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