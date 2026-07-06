Dominika Serowska w różowym bikini. Ozdoba na ciążowym brzuchu zdradza więcej, niż mogło się wydawać

Dominika Serowska na wakacjach bez Marcina Hakiela

Zdjęcia powstały podczas wyjazdu, na który Dominika wybrała się z przyjaciółkami. Jak przyznała, jest zwolenniczką tego, by od czasu do czasu partnerzy spędzali czas osobno.

Co myślicie o babskich wypadach? Wyjeżdżacie na wczasy tylko z rodzinką, czy macie miejsce także na wypady z przyjaciółmi? Ja uważam, że dobrze jest czasem pojechać osobno i zatęsknić za sobą

- napisała na Instagramie.

Wakacyjny wyjazd jest dla Dominiki okazją nie tylko do odpoczynku, ale też do uchylenia rąbka tajemnicy dotyczącej dziecka. Celebrytka wybrała na tę okazję biżuterię z ukrytym przesłaniem.

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Wyjątkowa biżuteria Dominiki Serowskiej z ukrytą podpowiedzią

Na zdjęciach Dominika Serowska zaprezentowała belly chain, czyli ozdobny łańcuszek noszony na brzuchu. Jak zdradziła, został wykonany na specjalne zamówienie.

Łańcuszek przepięknie się mieni, a literka V ma specjalne znaczenie 🤫 Jak obstawiacie, będzie chłopiec, czy dziewczynka? No i jakie imię..? PS Podpowiedź znajduje się na moim brzuchu

- napisała na Instagramie.

Tym wpisem tylko podgrzała atmosferę. Fani od razu ruszyli z własnymi teoriami i zaczęli zgadywać, jakie imię wybrali przyszli rodzice.

Vincent, Victoria, a może Valentina?

W komentarzach pojawiło się kilka propozycji. Najczęściej przewijały się zaczynające się na literę "V": Vincent, Victoria, Valentino, Valentina czy Vivienne. Dominika nie zdradziła jednak, czy któraś z tych odpowiedzi jest trafiona.

Pod postem pojawił się również komentarz nawiązujący do dawnych ludowych wierzeń. Jedna z internautek napisała:

Zdejmij ten łańcuszek z brzucha. Moja babcia mawiała, że w czasie ciąży nie wolno nosić pasków ani niczym obwiązywać brzucha. Bo będzie trudny poród. Życzę szczęśliwego rozwiązania.

Dominika nie wdawała się w dyskusję. Odpowiedziała krótko:

Dziękuję.

Tyle kosztuje ozdoba Dominiki

Sprawdziliśmy, ile kosztuje biżuteria, którą zaprezentowała partnerka Marcina Hakiela. Podstawowa wersja takiego łańcuszka kosztuje 1500 zł. Producent oferuje możliwość personalizacji - można dodać wybraną literę oraz wydłużyć biżuterię na życzenie klienta.

Standardowo łańcuszek dostępny jest w długościach od około 60 do 80 cm. W przypadku Dominiki konieczne było przygotowanie dłuższej wersji, dopasowanej do ciążowego brzuszka.

Biżuteria została wykonana ze srebra próby 925, pokrytego warstwą 24-karatowego złota. Łańcuszek został ozdobiony wiszącymi cyrkoniami.

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