Cóż to za filigranowa, półnaga piękność? Paulina Sykut-Jeżyna w skąpym bikini wystawiła ciało do słońca. Ale ujęcia!

Paulina Sykut-Jeżyna z mężem pod palmami
Takiej to dobrze! Paulina Sykut-Jeżyna kilka dni temu napisała do swoich fanów: "Cześć z wakacji" i pokazała ujęcia pełne słońca, palmy, błękitne niebo i wodę w tym samym niesamowitym odcieniu. Od tamtej pory regularnie dostarcza internautom, szczególnie tym jeszcze przed urlopem, powodów do zazdrości. Jednego dnia zachwyca nagraniami w bajecznym otoczeniu, pozując ubrana w zwiewne, luźne sukienki, by następnego zrzucić niemal wszystko i rozpalić wyobraźnię wielbicieli.
Na najnowszym nagraniu, które Sykut opublikowała na swoim instagramowym profilu widać ją ubraną jedynie w minibikini!
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Sykut w samym bikini. Godziny treningów nie poszły na marne
Sykut-Jeżyna zazwyczaj nie epatuje nagością, wręcz przeciwnie, zawsze jest ubrana kobieco i ze smakiem, nawet gdy podkreśla walory swojej wytrenowanej sylwetki - a trenuje dużo i regularnie, więc figurę ma perfekcyjną. Tym razem jednak poszła na całość - zrzuciła letnią sukienkę i zaprezentowała się światu w małym, dwuczęściowym stroju kąpielowym. Wyglądała obłędnie, leżąc na desce i totalnie się relaksując.
Dlaczego nie odpieram telefonów? - napisała.
W pozostałych relacjach Paulina pokazała zupełnie inne oblicze. Wybrała długie, lekkie sukienki w letnich kolorach, które subtelnie otulały sylwetkę i świetnie wpisywały się w klimat egzotycznego urlopu. Fanki od razu zaczęły dopytywać, skąd pochodzą jej kreacje, a pod zdjęciami pojawiły się dziesiątki komentarzy pełnych zachwytu.
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"Cudownych wakacji", "Pięknie Pani wygląda", "Piękna kobieta" - pisali internauci.
Prezenterka od lat uchodzi za jedną z najlepiej ubranych gwiazd telewizji i także podczas wakacji nie zawiodła swoich obserwatorów. Choć wyjazd jest przede wszystkim okazją do odpoczynku z mężem przed intensywnym sezonem telewizyjnym, dla fanów mógł stać się modową inspiracją. Prawda? Jak wam się podoba 45-letnia gwiazda na urlopie? TUTAJ znajdziecie ZDJĘCIA wakacyjnych stylizacji Sykut!
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