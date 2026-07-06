Donald Trump nie żyje? Dziwna plotka obiegła internet

AI poinformowała o śmierci Donalda Trumpa. Modele językowe nabrały się na żart z Reddita

Sztuczna inteligencja potrafi opowiadać kompletne bzdury, a do tego bardzo ułatwia rozprzestrzenianie się plotek. Niedawno spore zamieszanie wywołał chatbot w wyszukiwarce DuckDuckGo, który poinformował, że... Donald Trump zmarł 7 czerwca na wściekliznę po ugryzieniu przez wiceprezydenta. Według wygenerowanej przez algorytm odpowiedzi, J.D. Vance wkrótce potem również zmarł. Zmyślona historia błyskawicznie trafiła na portale specjalizujące się w publikowaniu różnych kosmicznych doniesień. Z doniesień portalu Cybernews wynika, że wszystko zaczęło się od forum Reddit, gdzie od początku roku funkcjonuje grupa r/poisonai zrzeszająca około 45 tysięcy internautów. Ich celem jest tworzenie fałszywych historii, które mają zostać przejęte przez modele sztucznej inteligencji. Członkowie społeczności rywalizują w wymyślaniu najbardziej niedorzecznych opowieści, twierdząc między innymi, że były prezydent USA przyjął islam lub przeszedł korektę płci.

Najwyraźniej część tych absurdalnych wpisów faktycznie trafiła do bazy danych sztucznej inteligencji. Algorytmy bardzo często uczą się na podstawie dyskusji z Reddita, który jest jednym z największych skupisk internautów na świecie, jednak mają ogromny problem z odróżnieniem faktów od złośliwej satyry czy celowej manipulacji. Sytuację pogarszają jeszcze komentarze internautów, z których wiele, choć brzmi śmiertelnie poważnie, jest w rzeczywistości kontynuacją żartu. O ile dla żywego czytelnika ironia zazwyczaj jest oczywista, o tyle dla systemu opartego na sztucznej inteligencji stanowi barierę nie do przejścia.

Dlaczego sztuczna inteligencja tak chętnie korzysta z forów? Powtarzane kłamstwo staje się "faktem"

Sytuację skomentował dla Polskiej Agencji Prasowej dr Mateusz Łabuz z Uniwersytetu w Hamburgu (IFSH) i autor publikacji „Przed waszą erą. Człowiek w syntetycznym świecie deepfake'ów, ChataGPT i sztucznej inteligencji”. Jego zdaniem systemy AI bardzo chętnie korzystają z takich forów, bo ich język brzmi dla nas znacznie bardziej naturalnie niż encyklopedyczne czy książkowe formułki. Naukowiec zaznaczył, że masowe produkowanie konkretnej plotki w sieci może w konsekwencji sprawić, że sztuczna inteligencja zacznie wprowadzać ludzi w błąd. Nawet w tak fundamentalnych sprawach, jak to, czy dany polityk nadal żyje.

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