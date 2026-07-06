Masowy chrzest Świadków Jehowy na Stadionie Śląskim w Chorzowie

Superauto.pl Stadion Śląski stał się na kilka dni areną potężnego zgromadzenia religijnego, należącego do najważniejszych w tym roku. Ogólnopolski kongres Świadków Jehowy przyciągnął na trybuny dziesiątki tysięcy wiernych, natomiast najważniejszym momentem sobotniej części harmonogramu okazało się uroczyste ochrzczenie kolejnych członków wspólnoty.

Decyzję o przystąpieniu do tego wyjątkowego aktu wiary podjęły 182 osoby, wybierając tradycyjną formę pełnego zanurzenia pod taflą wody. Z myślą o tej ceremonii przygotowano dwa pojemne baseny, które organizatorzy rozstawili tuż obok lekkoatletycznej bieżni chorzowskiego giganta.

Zasady obowiązujące wśród Świadków Jehowy wymagają, aby ceremonia chrztu zawsze wiązała się z całkowitym zniknięciem pod wodą, co ma symbolizować jawną i świadomą deklarację poświęcenia własnego życia Bogu. Przedstawiciele organizatorów zaznaczają, że chętni przechodzą długotrwały okres przygotowawczy, polegający na wnikliwej analizie Biblii oraz wdrażaniu jej nakazów w codzienną rutynę.

Zgromadzeni na obiekcie nowi członkowie grupy często określali ten moment jako absolutnie przełomowy w ich dotychczasowym funkcjonowaniu. Rytuał był bacznie śledzony przez ogromną publiczność, a każdy nowo ochrzczony otrzymywał od tysięcy widzów głośne owacje.

Oto zdjęcia z tej religijnej ceremonii:

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Kongres Świadków Jehowy przyciągnął na Stadion Śląski tłumy

Chorzowskie spotkanie okazało się prawdziwym magnesem na wyznawców. Według oficjalnych danych udostępnionych przez organizatorów, Stadion Śląski zgromadził publiczność liczącą aż 37 698 osób. W statystykach tych ujęto nie tylko fizycznie obecnych na trybunach, ale również widzów korzystających z przekazu online. Zdalny dostęp wybrało prawie 11 tysięcy ludzi, z czego dużą część stanowili seniorzy, pacjenci zmagający się z chorobami oraz pozostali wierni niezdolni do odbycia podróży.

Główna myśl przewodnia tegorocznego zjazdu brzmiała „Szczęście bez końca”. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać licznych prelekcji, zapoznać się z multimedialnymi prezentacjami oraz projekcjami wideo, które szczegółowo omawiały biblijne mądrości i uczyły sposobów ich wykorzystania w zwykłym życiu.

Stworzenie przestrzeni dla tak gigantycznego zbiegowiska pochłonęło ogromną ilość pracy. Przy pracach adaptacyjnych chorzowskiego obiektu pomagało około 3 tysięcy wolontariuszy. Zespoły te musiały zadbać chociażby o uszykowanie miejsc siedzących, odpowiednie opisywanie ciągów komunikacyjnych, otwarcie stanowisk z informacjami i perfekcyjne zestrojenie potężnej aparatury dźwiękowej i wizualnej.

Aby sprostać wymaganiom wielojęzycznej widowni, poszczególne punkty programu tłumaczono w czasie rzeczywistym na trzy różne języki i emitowano na sześciu gigantycznych ekranach. Takie rozwiązanie techniczne gwarantowało doskonały odbiór prelekcji dla każdego widza, bez względu na zajmowany sektor.

Świadkowie Jehowy zorganizowali podobne zjazdy w całej Polsce

Zjazd na Śląsku stanowił tylko jeden z dziewięciu punktów na mapie tegorocznych kongresów zorganizowanych przez Świadków Jehowy w naszym państwie. Sumaryczna frekwencja ze wszystkich miast przekroczyła barierę 125 tysięcy obecnych.

Finałowa część harmonogramu skupiła się na przemówieniach odnoszących się do budowania nadziei, podtrzymywania wiary oraz odnajdywania radości w obliczu prozaicznych problemów. Wstęp na wszystkie te równolegle trwające ogólnopolskie zgromadzenia był całkowicie darmowy.

Społeczność Świadków Jehowy zalicza się do ścisłej czołówki najbardziej rozbudowanych grup wyznaniowych na naszym globie. Wewnętrzne rejestry tej organizacji wskazują na ponad 9 milionów aktywnych członków rozmieszczonych w 239 państwach i terytoriach, z czego na obszarze Polski przebywa ponad 114 tysięcy wiernych.