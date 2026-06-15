Ksiądz-DJ po raz pierwszy zagrał w Polsce

12 czerwca w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie odbył się pierwszy polski występ Padre Guilherme, czyli Guilherme Peixoto – katolickiego księdza z Portugalii, który od kilku lat jest prawdziwą sensacją światowej sceny muzyki elektronicznej.

Na scenę wyszedł w swoim charakterystycznym stroju – czarnej koszuli i koloratce. Przed DJ-ską konsoletą zgromadziły się tysiące uczestników festiwalu, ciekawych niezwykłego połączenia klubowych brzmień z religijnym przekazem.

Już pierwsze minuty jego występu pokazały, że nie będzie to zwykły set muzyki elektronicznej. Padre Guilherme połączył mocne, taneczne rytmy z elementami duchowości, wykorzystując charakterystyczne wizualizacje oraz przesłanie odnoszące się do pokoju, miłości i wzajemnego szacunku.

Remiks „Pan jest pasterzem moim” stał się internetowym hitem

Największe emocje podczas piątkowego występu wzbudził utwór przygotowany wspólnie z polskim producentem Skytechem. Padre Guilherme zaprezentował elektroniczny remiks znanej pieśni religijnej „Pan jest pasterzem moim”, łącząc tradycyjny tekst z szybkim klubowym bitem.

Dla jednych było to zaskakujące zestawienie dwóch zupełnie różnych światów, dla innych nowoczesna forma przekazywania wartości i docierania do młodego pokolenia. Jedno jest pewne – nagrania pokazujące tłum bawiący się pod sceną w krótkim czasie zdobyły ogromną popularność w internecie.

W trakcie setu na ogromnych ekranach LED pojawiały się między innymi symbole krzyża, a w innych produkcjach portugalski duchowny wykorzystuje również fragmenty modlitw, cytaty z Biblii oraz papieskie encykliki.

Grał, aby uratować zadłużoną parafię

Historia Padre Guilherme jest równie niezwykła jak jego występy. Duchowny nie rozpoczął swojej przygody z DJ-owaniem z myślą o międzynarodowej karierze. Początkowo chodziło o ratowanie parafii św. Michała w portugalskim Laúndos, która po kosztownym remoncie zmagała się z poważnym zadłużeniem.

Aby zdobyć potrzebne środki, ksiądz zaczął organizować wydarzenia muzyczne i sam stanął za konsoletą. Pomysł okazał się ogromnym sukcesem – imprezy przyciągnęły mieszkańców, a zebrane pieniądze pozwoliły spłacić długi i wesprzeć działalność parafii.

Z czasem jego nietypowa działalność zaczęła wykraczać daleko poza granice Portugalii. Padre Guilherme zaczął pojawiać się na coraz większych wydarzeniach muzycznych i religijnych, zdobywając rozpoznawalność na całym świecie.

Jednym z najbardziej symbolicznych momentów w jego karierze było spotkanie z papieżem Franciszkiem w Watykanie. Tuż przed występem podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku papież pobłogosławił jego słuchawki DJ-skie.

Właśnie występ podczas Światowych Dni Młodzieży przyniósł mu globalną rozpoznawalność. Miliony osób zobaczyły w internecie duchownego, który w sutannie prowadzi muzyczny set dla tysięcy młodych ludzi.

Od Afganistanu po największe sceny świata

Choć wielu osobom może się wydawać, że jego przygoda z muzyką rozpoczęła się niedawno, pierwsze doświadczenia jako DJ zdobywał już około 2010 roku podczas misji w Afganistanie, gdzie pełnił funkcję kapelana wojskowego. Organizował tam wydarzenia integracyjne dla żołnierzy, wykorzystując muzykę jako sposób budowania wspólnoty.

Dziś Padre Guilherme regularnie występuje na festiwalach w Europie i Ameryce Południowej. W jego produkcjach można usłyszeć nie tylko elektroniczne brzmienia, ale również dźwięki kościelnych dzwonów, fragmenty modlitw, „Ave Maria” czy słowa papieskich encyklik.

Podczas tegorocznego ING Silesia Beats portugalski ksiądz dzielił scenę z największymi gwiazdami muzyki elektronicznej, takimi jak Timmy Trumpet, Coone czy Lilly Palmer. Mimo obecności światowych artystów to właśnie jego występ stał się jednym z najczęściej komentowanych momentów wydarzenia.

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