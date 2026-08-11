Gliwice. Policja otrzymała niepokojące informacje z przedszkoli

Sprawa nabrała tempa po alarmującym telefonie, jaki odebrał oficer dyżurny drugiego komisariatu w Gliwicach. Dotyczył on dziwnie zachowującego się mężczyzny, który kręcił się wokół dwóch placówek przedszkolnych. Ze wstępnych relacji wynikało, że bacznie przyglądał się on najmłodszym, którzy spędzali czas na zewnątrz jednego z obiektów.

Niedługo potem rozwój wypadków okazał się jeszcze bardziej bulwersujący. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna wykonał czynności o podłożu seksualnym, patrząc na przebywające w pobliżu dzieci.

Służby niezwłocznie wysłały w to miejsce patrol. Personel placówki natychmiast zareagował, chroniąc maluchy przed zagrożeniem. Dzieci ewakuowano do bezpiecznych sal wewnątrz budynku, a sam obiekt został zamknięty do momentu pojawienia się mundurowych.

Podejrzany o obsceniczne zachowanie szybko trafił w ręce policji

Mundurowi natychmiast przystąpili do działań mających na celu identyfikację sprawcy. Niedługo później 26-latek z Gliwic był już w rękach policji. Kluczowe okazało się zabezpieczenie zapisów z kamer oraz rozmowy z naocznymi świadkami. Dzięki zgromadzonym dowodom mężczyzna usłyszał konkretne oskarżenia.

Zatrzymanemu zarzuca się dopuszczenie się czynności seksualnych na oczach dzieci oraz uporczywe nękanie młodej dziewczyny. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet 8 lat więzienia.

Po zapoznaniu się z aktami prokuratura zawnioskowała o izolację 26-latka. Decyzją sądu mężczyzna najbliższe 90 dni spędzi w celi aresztu śledczego.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z gliwickiej komendy miejskiej, których pracę nadzoruje miejscowa Prokuratura Rejonowa Wschód. Trwa ustalanie szczegółów tego bulwersującego incydentu.

Zdjęcia z akcji zatrzymania podejrzanego można obejrzeć w poniższej galerii.