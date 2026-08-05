Brak czasu dla siebie po porodzie? Dbanie o własne pasje to nie jest egoizm

Jak podaje strona Mayo Clinic, odpuszczenie sobie dążenia do perfekcji to świetny krok do odzyskania spokoju po narodzinach dziecka

Zwykłe proszenie bliskich o pomoc przy opiece nad maluchem pozwala wygospodarować bezcenny czas na dawne pasje

Zgodnie z informacjami organizacji HealthyChildren, do szybkiej poprawy nastroju często wystarczy tylko krótki spacer lub wypicie ciepłej herbaty w ciszy

Wypoczęta mama i wypoczęty tata mają znacznie więcej cierpliwości do codziennej zabawy z dzieckiem

Codzienne dbanie o własne przyjemności daje maluchowi świetny przykład radzenia sobie ze stresem na całe życie

Plac Zabaw, odc. 32 - Krótkowzroczność u dzieci

Brak czasu dla siebie po porodzie. Gdzie podziało się dawne ja?

Pojawienie się dziecka wywraca nasze życie do góry nogami i nagle cały świat kręci się wokół drzemek, karmienia oraz zmiany pieluch. Wielu z nas łapie się na tym, że w tym całym domowym zamieszaniu gdzieś zgubiliśmy swoje pasje i dawne zainteresowania. Codzienna rutyna sprawia, że łatwo zapominamy o rzeczach, które jeszcze tak niedawno dawały nam ogromną radość i satysfakcję.

Dzieje się tak zazwyczaj dlatego, że sami narzucamy sobie ogromną presję bycia idealnym rodzicem i całkowicie zapominamy o własnych potrzebach. Jak możemy przeczytać na stronie Mayo Clinic, warto odpuścić sobie dążenie do perfekcji i po prostu dać sobie trochę życiowego luzu. Zrozumienie, że szczere proszenie o pomoc to dowód na to, że starasz się być świetnym rodzicem, to pierwszy duży krok do odzyskania wewnętrznego spokoju.

Jak znaleźć czas na hobby przy małym dziecku? Sprawdzone sposoby

Powrót do starych zainteresowań może początkowo wydawać się trudny, ale dobrym pomysłem jest po prostu otwarte rozmawianie o swoich potrzebach z partnerem lub kimś bliskim. Zamiast brać wszystko na swoje barki, warto poprosić o wsparcie w domowych obowiązkach lub przy opiece nad maluchem, żeby wygospodarować dla siebie chociaż krótką chwilę wolnego w ciągu dnia. Jeśli ktoś z rodziny lub znajomych sam zaoferuje wam pomoc, z uśmiechem ją przyjmij i wykorzystaj ten moment tylko dla siebie. Ten odzyskany czas możesz śmiało przeznaczyć na powrót do dawnych zajęć, bo odcięcie się na moment od góry brudnych ubranek i zabawek świetnie ładuje życiowe baterie. Dobrą praktyką może być też angażowanie starszego rodzeństwa w proste zadania (na przykład podanie czystego smoczka), co również daje ci kilka niezwykle cennych minut wytchnienia.

Co robić dla siebie w wolnej chwili? Krótkie sposoby na odpoczynek

Powrót do swojego starego ja wcale nie musi od razu oznaczać wielogodzinnych wyjść z domu czy samotnych weekendowych wyjazdów, bo czasem do uśmiechu wystarczą bardzo drobne przyjemności. Amerykańska organizacja HealthyChildren przypomina, że warto robić małe rzeczy na szybką poprawę nastroju:

słuchanie ulubionej muzyki w słuchawkach podczas drzemki malucha

czytanie wciągającej książki lub gazety z kubkiem ciepłej herbaty

wyjście na krótki spacer z dobrą koleżanką z sąsiedztwa

zwykłe wyjście na balkon lub podwórko, żeby wziąć głęboki oddech i złapać trochę świeżego powietrza

rozmowy wideo z bliskimi lub dołączenie do lokalnej grupy wsparcia dla rodziców

Te pozornie zwyczajne czynności potrafią bardzo szybko podnieść na duchu i dać ci siłę na resztę trudnego dnia spędzonego z dzieckiem. Czasami nawet najzwyklejsza krótka drzemka w momencie, kiedy twój maluch też smacznie śpi, potrafi zdziałać prawdziwe cuda i szybko przywrócić dobre samopoczucie.

Czy dbanie o siebie to egoizm? Zobacz, jak to wpływa na dziecko

Wielu z nas czuje wyrzuty sumienia, kiedy poświęca wolny czas tylko dla siebie, ponieważ bardzo boimy się łatki leniwego lub samolubnego rodzica. Tymczasem codzienne zadbanie o własne zdrowie fizyczne i psychiczne to absolutna podstawa, żeby w ogóle móc mądrze wspierać swoje dziecko w prawidłowym rozwoju. Jeśli ty jesteś kłębkiem nerwów i od dawna jedziesz na rezerwie, twój maluch błyskawicznie wyczuje to napięcie i sam stanie się bardzo marudny oraz niespokojny.

Warto zawsze pamiętać, że małe dzieci są świetnymi obserwatorami, które zapatrują się w nas jak w obrazek i bardzo wiernie naśladują nasze codzienne zachowania. Kiedy widzą, że potrafisz mądrze odpocząć i dbać o swoje pasje, podświadomie uczą się dobrych wzorców radzenia sobie ze stresem na całe życie. Dodatkowo wypoczęta mama czy wypoczęty tata ma dużo więcej cierpliwości do wspólnej zabawy, co skutecznie buduje w maluchu głębokie poczucie, że jest kochane i w pełni bezpieczne.

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Źródła:

Mayo Clinic — “Caring for Your Newborn” (MC5354rev0626)

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “When Things Aren’t Perfect: Caring for Yourself & Your Children”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “How to Cope With Challenges of Being a New Parent”