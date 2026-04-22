Drugie małżeństwo Pyrkosza zaczęło się od skandalu. "Miała 17 lat, ja 36". Przeżyli razem ponad pół wieku

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-04-22 15:26

Witold Pyrkosz o pierwszym małżeństwie milczał jak zaklęty. Za to nie ukrywał, że druga żona była miłością jego życia. Ich związek nie miał łatwych początków. Gdy się poznali aktor zbliżał się do czterdziestki, a jego przyszła ukochana nie miała jeszcze osiemnastu lat. Mimo presji otoczenia udało im się zbudować stabilny związek, który przetrwał ponad pół wieku.

Krystyna Pyrkosz, Witold Pyrkosz
Krystyna Pyrkosz, Witold Pyrkosz Krystyna Pyrkosz, Witold Pyrkosz Krystyna Pyrkosz, Witold Pyrkosz Krystyna Pyrkosz, Witold Pyrkosz
Galeria zdjęć 29

Witold Pyrkosz: Zapomniane małżeństwo gwiazdora "M jak miłość"

Witold Pyrkosz był jednym z najbardziej szanowanych i lubianych aktorów w Polsce. Drzwi do wielkiej kariery otworzyła mu rola kaprala Wichury w serialu "Czterej pancerni i pies". Później przyszły kolejne pamiętne role m.in. w "Janosiku", "Vabanku", "Stawce większej niż życie", "Domu", "Kingsajzie", czy w "Alternatywach 4". W ostatnich latach życia grał nestora rodu Mostowiaków w "M jak miłość". W serialu TVP grał do samego końca.

Aktor dwa razy przyrzekał miłość. Z pierwszą żoną, Ewą Bilewską, doczekał się syna Pawła. Była to młodzieńcza miłość, która narodziła się w trakcie studiów i szybko wygasła. O pierwszym małżeństwie Witold Pyrkosz milczał jak zaklęty. Z byłą żoną oraz synem miał nie utrzymywać kontaktu. O pierworodnym nie wspomniał również w swojej autobiografii.

Zobacz również: Najgłośniejszy romans PRL-u. Zaczął się od zdrady i tak samo skończył

Witold Pyrkosz zakochał się w nastolatce! "Miała 17 lat, ja 36"

Za to w samych superlatywach wypowiadał się na temat drugiej żony - Krystyny. Jednak i ten związek wzbudzał kontrowersje. Wszystko przez znaczącą różnicę wieku. Gdy się poznali aktor miał 36 lat, a jego wybranka zaledwie 17! W rozmowie z "Super Expressem" Witold Pyrkosz wspominał, że do ich pierwszego spotkania doszło w jednej z krakowskich knajp. Po przedstawieniu był umówiony z kolegami. Na miejscu zastał dwóch swoich przyjaciół i piękną nieznajomą, która od razu zrobiła na nim ogromne wrażenie.

Był 1962 rok, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, gdy ujrzałem ją w Hotelu Francuskim w Krakowie. Piękna, biust solidna czwórka, długie czarne włosy. Miała 17 lat, ja 36. Nie była sama, przyszła z kolegami. Dosiadłem się do jej stolika. Niedługo miał być sylwester, chciałem ją zaprosić, ale ona już się z kimś umówiła. Ale tak ją potem mordowałem telefonami, że w końcu się zgodziła - wspominał aktor.

Zobacz również: Rodzina Witolda Pyrkosza zabrała głos po "ożywieniu" go w "M jak miłość". Wypowiedź syna nie pozostawia wątpliwości

Witold Pyrkosz i Krystyna Pyrkosz: Zgodny związek mimo kontrowersji

Mało kto wierzył w ten związek. Do tego rodzice Krystyny nie patrzyli przychylnie na przyszłego zięcia. Wielkie samozaparcie Pyrkosza pozytywnie wpłynęło na ich decyzję i po czasie zaakceptowali ukochanego córki. Huczne wesele odbyło się w lipcu 1964 roku w Hotelu Francuskim. W "Podwójnie urodzonym" gwiazdor "M jak miłość" wyznał, że "rachunek za rozbite na szczęście kieliszki wyniósł 70 proc. kosztów przyjęcia".

Witold i Krystyna Pyrkoszowie udowodnili, że ich miłość była czymś więcej niż tylko przelotnym zauroczeniem. Doczekali się dwójki dzieci - syna Witolda i córki Katarzyny. Wiedli spokojne życie w podwarszawskim Piasecznie, gdzie chętnie odwiedzały ich dzieci z wnukami. Byli ze sobą aż do śmierci aktorka.

Zobacz również: Burzliwy romans gwiazdora PRL-u i ślicznej studentki. "Byłam za młoda, żeby to wytrzymać"

