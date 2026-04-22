Drugie małżeństwo Pyrkosza zaczęło się od skandalu. "Miała 17 lat, ja 36". Przeżyli razem ponad pół wieku

Witold Pyrkosz: Zapomniane małżeństwo gwiazdora "M jak miłość"

Witold Pyrkosz był jednym z najbardziej szanowanych i lubianych aktorów w Polsce. Drzwi do wielkiej kariery otworzyła mu rola kaprala Wichury w serialu "Czterej pancerni i pies". Później przyszły kolejne pamiętne role m.in. w "Janosiku", "Vabanku", "Stawce większej niż życie", "Domu", "Kingsajzie", czy w "Alternatywach 4". W ostatnich latach życia grał nestora rodu Mostowiaków w "M jak miłość". W serialu TVP grał do samego końca.

Aktor dwa razy przyrzekał miłość. Z pierwszą żoną, Ewą Bilewską, doczekał się syna Pawła. Była to młodzieńcza miłość, która narodziła się w trakcie studiów i szybko wygasła. O pierwszym małżeństwie Witold Pyrkosz milczał jak zaklęty. Z byłą żoną oraz synem miał nie utrzymywać kontaktu. O pierworodnym nie wspomniał również w swojej autobiografii.

Zobacz również: Najgłośniejszy romans PRL-u. Zaczął się od zdrady i tak samo skończył

Witold Pyrkosz zakochał się w nastolatce! "Miała 17 lat, ja 36"

Za to w samych superlatywach wypowiadał się na temat drugiej żony - Krystyny. Jednak i ten związek wzbudzał kontrowersje. Wszystko przez znaczącą różnicę wieku. Gdy się poznali aktor miał 36 lat, a jego wybranka zaledwie 17! W rozmowie z "Super Expressem" Witold Pyrkosz wspominał, że do ich pierwszego spotkania doszło w jednej z krakowskich knajp. Po przedstawieniu był umówiony z kolegami. Na miejscu zastał dwóch swoich przyjaciół i piękną nieznajomą, która od razu zrobiła na nim ogromne wrażenie.

Był 1962 rok, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, gdy ujrzałem ją w Hotelu Francuskim w Krakowie. Piękna, biust solidna czwórka, długie czarne włosy. Miała 17 lat, ja 36. Nie była sama, przyszła z kolegami. Dosiadłem się do jej stolika. Niedługo miał być sylwester, chciałem ją zaprosić, ale ona już się z kimś umówiła. Ale tak ją potem mordowałem telefonami, że w końcu się zgodziła - wspominał aktor.

Zobacz również: Rodzina Witolda Pyrkosza zabrała głos po "ożywieniu" go w "M jak miłość". Wypowiedź syna nie pozostawia wątpliwości

Witold Pyrkosz i Krystyna Pyrkosz: Zgodny związek mimo kontrowersji

Mało kto wierzył w ten związek. Do tego rodzice Krystyny nie patrzyli przychylnie na przyszłego zięcia. Wielkie samozaparcie Pyrkosza pozytywnie wpłynęło na ich decyzję i po czasie zaakceptowali ukochanego córki. Huczne wesele odbyło się w lipcu 1964 roku w Hotelu Francuskim. W "Podwójnie urodzonym" gwiazdor "M jak miłość" wyznał, że "rachunek za rozbite na szczęście kieliszki wyniósł 70 proc. kosztów przyjęcia".

Witold i Krystyna Pyrkoszowie udowodnili, że ich miłość była czymś więcej niż tylko przelotnym zauroczeniem. Doczekali się dwójki dzieci - syna Witolda i córki Katarzyny. Wiedli spokojne życie w podwarszawskim Piasecznie, gdzie chętnie odwiedzały ich dzieci z wnukami. Byli ze sobą aż do śmierci aktorka.

Zobacz również: Burzliwy romans gwiazdora PRL-u i ślicznej studentki. "Byłam za młoda, żeby to wytrzymać"

