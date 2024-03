Niesłychane, do czego produkcja "Na dobre i na złe" zmusza Żebrowskiego! To dlatego tak wygląda!

Witold Pyrkosz zmarł 17 kwietnia 2017 roku. Gwiazdor "M jak miłość" miał 90 lat. Uwielbiany aktor spoczął na cmentarzu w Górze Kalwarii. Niemal wszyscy myśleli, że Witold Pyrkosz miał dwójkę dzieci: syna Witolda i córkę Krystynę. Po latach okazało się jednak, że słynny Lucjan z "M jak miłość" miał jeszcze jednego syna, o którym nie mówił! Był to owoc jego związku z pierwszą żoną - Ewą Bilewską. Aktor o pierwszym dziecku nie wspomniał nawet w swojej biografii "Podwójnie urodzony"! Wyglądało to tak, jakby Witold Pyrkosz wymazał z pamięci fakt, że jest ojcem jeszcze jednego syna. Wiadomo za to, że z pierwszą żoną aktor się rozwiódł. Potem ożenił się ponownie. Krystynę poznał w 1962 roku i był z nią już do końca życia. Małżonków dzieliła spora różnica wieku - Witold Pyrkosz był starszy od żony aż o 19 lat. - Zauważyłem znajomego, obok niego siedziała piękna dziewczyna. Czarne włosy upięte w kok i najpiękniejszy biust na świecie! Pamiętam, że gdy chodziliśmy do lokali i siadaliśmy na stolikach barowych, ten biust opierał się o bar, a ręce wszystkich facetów natychmiast wyciągały się w kierunku ślicznego dekoltu Krystyny. Wszczynała się awantura i kończyło się bijatyką - tak Witold Pyrkosz wspominał początki znajomości z Krystyną.

Kim jest nieznany syn Witolda Pyrkosza?

O ile etap życia gwiazdora "M jak miłość" drugą żoną jest dość dobrze znany, o tyle to, co działo się wcześniej, to temat tabu. O pierwszym dziecku aktora niemal kim nie wiedział. Kim jest nieznany syn Witolda Pyrkosza? Wiemy, że ma na imię Paweł i nie jest osobą publiczną. Urodził się najpewniej w latach 50., czyli dziś ma około 70 lat. O tym, że Witold Pyrkosz jest po rozwodzie, na jaw wyszło we wspomnianej biografii wydanej w 2009 roku. - Dostałem mieszkanie, wygrałem samochód, pięknego trabanta, rozwiodłem się. Nosiłem marynarkę w kratę i spodnie rurki. Możecie sobie wyobrazić, jak wyglądało wtedy moje życie - zdradził gwiazdor "M jak miłość". Po śmierci ojca najstarszy syn Witolda Pyrkosza nadal nic o nim nie mówił. Jak widać, życie rodziny Pyrkoszów było niemal tak zagmatwane jak życie Mostowiaków w "M jak miłość".

