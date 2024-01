Witold Pyrkosz miał dwie daty urodzenia i syna o którym nikt nie wiedział. Życie Lucjana z "M jak miłość" pełne było tajemnic

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ukrywali to od miesięcy. W ostatni dzień roku potwierdzili zaręczyny

Przez cale życie Witold Pyrkosz powtarzał, że największą miłością jego życia jest Krystyna. Poznał ją w drugi dzień świąt 1962 roku w jednym z hoteli w Krakowie. On miał 36 lat, ona 17. - Zauważyłem znajomego, obok niego siedziała piękna dziewczyna. Czarne włosy upięte w kok i najpiękniejszy biust na świecie! Pamiętam, że gdy chodziliśmy do lokali i siadaliśmy na stolikach barowych, ten biust opierał się o bar, a ręce wszystkich facetów natychmiast wyciągały się w kierunku ślicznego dekoltu Krystyny. Wszczynała się awantura i kończyło się bijatyką – opowiadał w jednym z wywiadów. Szybko się w sobie zakochali. Pobrali się 28 lipca 1964 r. Mieli syna Witolda i córkę Katarzynę. W 1975 roku przyszedł czas na ustatkowanie się. Małżonkowie kupili ziemię, a trzynaście lat później przeprowadzili się do nowego domu. Jak podaje "Tele Tydzień, nazywali go… "domem niespokojnej starości”.

Tajemnica pierwszego małżeństwa

Tylko nieliczni wiedzieli, że aktor ma jeszcze jednego syna, który urodził się w połowie lat 50-tych. Był to owoc małżeństwa z Ewą Bilewską. Po rozwodzie aktor nie utrzymywał kontaktu z byłą żoną i synem. O mężczyźnie wiadomo jedynie, że nie jest osobą publiczną, a ze sławnym ojcem łączy go tylko nazwisko. Nawet w swojej biografii "Podwójnie urodzony” Witold Pyrkosz pominął jego wątek. Zasugerował jedynie, że kiedy wiązał się z panią Krystyną, był po rozwodzie na co matka przyszłej panny młodej patrzyła z niepokojem. „Dostałem mieszkanie, wygrałem samochód, pięknego trabanta, rozwiodłem się z pierwszą żoną, możecie sobie wyobrazić, jak wyglądało wtedy moje życie" - pisał.

Nawet po śmierci gwiazdora, jego najstarszy syn nie przerwał milczenia i nie wypowiedział się publicznie o ojcu.

Rozpacz drugiej żony

Witold Pyrkosz zmarł 22 kwietnia 2017 roku. Przez ostatnie trzy tygodnie swojego życia walczył z zapaleniem płuc. Na skutek komplikacji, dostał udaru, który okazał się śmiertelny. Ekipa serialu "M jak miłość" do końca wierzyła, że pokona chorobę i zjawi się na planie… Dla pani Krystyny był to cios. Przez długie lata nie mogła pogodzić się z jego odejściem, przestała oglądać „M jak miłość”, a pierwsze święta Bożego Narodzenia były dla niej traumatyczne.

W jej przypadku, czas nie zagoił ran. - Przecież byliśmy razem ponad 50 lat, całe moje dorosłe życie. On zawsze był ze mną - mówiła w jednym z wywiadów kilka miesięcy temu.

Witold Pyrkosz spoczął na cmentarzu w Górze Kalwarii.