Doszło do zatrzymania akcji serca u Bonnie Tyler! Artystka była reanimowana

To w ubiegłym tygodniu media na całym świecie obiegły niepokojące informacje o stanie zdrowia Bonnie Tyler. Przedstawiciele walijskiej artystki jako pierwsi w środę 6 maja przekazali, że trafiła ona do jednego z portugalskich szpitali, gdzie przeszła operację jelit. Zapewniano o dobrym samopoczuciu Tyler i jej dochodzeniu do siebie.

Niestety jednak, już dzień później pojawiły się pogłoski o tym, że stan zdrowia wokalistki znacząco się pogorszył. Miała ona zostać przeniesiona na OIOM, podłączona do respiratora i wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Wieści te zostały w końcu potwierdzone przez przedstawicieli ikony, Ci zapewniali jednak, że śpiączka ma przyspieszyć jej proces zdrowienia. Teraz w przestrzeni publicznej pojawiły się najnowsze, po raz kolejny jednak niepokojące, informacje.

Jak poinformował portugalski dziennik "Correio da Manhã", w niedzielę 10 maja lekarze mieli podjąć próbę wybudzenia artystki ze śpiączki. Niestety jednak, ta zakończyła się niepowodzeniem, a wokalistka musiała być reanimowana. Jak wskazuje gazeta, personel medyczny skupia się na próbie zwalczenia poważnej infekcji, do której miało u niej dojść w wyniku perforacji jelita.

Na rozmowę z "Correio da Manhã" zdecydował się bliski przyjaciel Bonnie Tyler, Liberto Mealha. Zapewnia on, że choć stan wokalistki jest bardzo poważny, lekarze będą kontynuować walkę o jej życia. Sama rodzina zaś ma być dobrej myśli, mając nadzieję, że ta trudna dla nich sytuacja zakończy się sukcesem.

To Mealhna zdradził, że pierwsze objawy problemów zdrowotnych Bonnie Tyler zaczęła mieć już w ubiegłym miesiącu, jednak lekarze w Wielkiej Brytanii niczego nie wykryli. Stan artystki zaczął się jednak pogarszać, w efekcie czego jej mąż zdecydował się zorganizować wizytę w prywatnym szpitalu, skąd dostała ona skierowanie do placówki w Faro. Tam Tyler przeszła operację w wyniku perforacji ściany jelita i choć przebiegła ona pomyślnie, to w organizmie artystki rozwinęła się infekcja. To właśnie z jej powodu lekarze wprowadzili ją w stan śpiączki farmakologicznej. Przyjaciel rodziny gwiazdy dodał też, że jej mąż ma mieć pretensje do brytyjskiej służby zdrowia i twierdzić, że gdyby jego żona została w kraju, to doszłoby do najgorszego.

