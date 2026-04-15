Stachowiak jednak nie rozstaje się z żoną. Fani wietrzą starannie zaplanowaną intrygę

Adam Stachowiak zdradził żonę

Publiczność doskonale kojarzy Adama Stachowiaka z siódmej odsłony muzycznego widowiska "The Voice of Poland", gdzie swoimi występami wywalczył udział w bitwach. Rozgłos przyniósł mu jednak nie tylko talent wokalny, ponieważ artysta wzbudził ogromne zainteresowanie otwartymi opowieściami o trwaniu w tak zwanym białym małżeństwie. To właśnie ukochana skłoniła nieochrzczonego wcześniej muzyka do głębokiego wejścia w sferę duchową i przyjęcia wiary chrześcijańskiej. Muzyk dzielił się swoimi przemyśleniami na ten temat goszcząc w studiu porannego pasma "Pytanie na śniadanie".

Pan Bóg stał się fundamentem naszego życia, naszej rodziny, naszych córeczek, to jest coś, co nas spaja - przekonywał.

Sielanka nie trwała jednak wiecznie, ponieważ w pierwszych tygodniach bieżącego roku piosenkarz ogłosił w przestrzeni internetowej zakończenie relacji ze swoją partnerką. Z kolei w marcu zdobył się na szczerość i przyznał do popełnienia zdrady względem ukochanej. Mężczyzna otwarcie zadeklarował, że to on ponosi całkowitą winę za zaistniałą sytuację.

Czas na rozliczenie. Zdradziłem Anię pod koniec 2023 roku. Co prawda - tylko emocjonalnie - ale bardzo tego żałuję. Przez ponad 2 lata próbowaliśmy odbudować naszą relację, finalizując to przyjęciem Sakramentów, ale nawet wiara nie zagoiła w pełni ran pomiędzy nami - napisał.

W kolejnych tygodniach obserwatorzy mogli śledzić dość burzliwą wymianę zdań między dawnymi partnerami w sieci. Niespodziewanie wirtualny profil wokalisty zasilił zupełnie nowy komunikat, z którego wynika, że kryzys został zażegnany i małżeństwo podjęło decyzję o ponownym złączeniu swoich dróg.

Adam Stachowiak ogłasza powrót do żony

W połowie tygodnia na instagramowym koncie artysty pojawiło się oświadczenie przygotowane wspólnie z partnerką życiową. Zakochani poinformowali w nim oficjalnie o podjęciu próby odbudowania swojego związku i daniu sobie jeszcze jednej szansy na wspólną przyszłość.

Postanowiliśmy zawalczyć. Nie będziemy tego tłumaczyć ani rozkładać na czynniki pierwsze. Chcemy tylko, żebyście mieli jasność. Łączy nas 10 lat wspólnego życia, miłość, trójka wspaniałych dzieci i to, co najważniejsze - przysięga, którą sobie złożyliśmy, przyjmując Sakrament Małżeństwa prawie półtora roku temu. To dla nas więcej niż jeden kryzys. Ostatnie miesiące były dla nas ogromną lekcją. Jednym z naszych najważniejszych postanowień jest ochrona życia prywatnego - zaczęli.

Przy tej okazji para nawiązała do swoich osobistych ścieżek zawodowych i planów twórczych. W swoim wpisie przypomnieli o muzycznych projektach wokalisty oraz literackich dokonaniach jego życiowej partnerki.

Nasze wewnętrzne przeżycia od zawsze stanowiły naturalną część naszej twórczości - zarówno muzyki, jak i książek - dlatego tam odsyłamy, jeśli komuś pojawią się jakieś pytania. Teraz wolimy skupiać się bardziej na osobnych działalnościach i wspieraniu innych twórców niż na wspólnej drodze medialnej. Resztę zostawiamy dla nas. Dziękujemy za wszelkie modlitwy i idziemy dalej - podsumowali.

Taki obrót spraw wywołał spore oburzenie w sekcji komentarzy, a fani zaczęli głośno wyrażać swoje uzasadnione wątpliwości. Pojawiły się liczne głosy sugerujące, że całe to zamieszanie wokół rozstania było wyłącznie sprytnie zaplanowaną akcją promocyjną.

Jakie to było przewidywalne. Szopka pod publikę, dla sprzedaży i nagle wielki powrót, bo "tak się kochacie". Szkoda tylko, że niektórzy jeszcze się na to nabierają - czytamy.

