Gwiazda popu znowu jest singielką. Wcześniej została 30-letnią rozwódką

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-06-10 14:56

Uczucie między gwiazdami narodziło się podczas wspólnej pracy na planach produkcji "Wicked" oraz "Wizard of Oz". Ariana Grande i Ethan Slater stworzyli udaną relację, jednak według najnowszych informacji - rozstali się w zgodzie i zamierzają kontynuować znajomość na stopie koleżeńskiej. To nie pierwsze głośne zerwanie w życiu artystki.

Ariana Grande i Ethan Slater rozstali się

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Autor: Chris Pizzello/ East News Ariana Grande i Ethan Slater rozstali się.

Jedna z najsłynniejszych amerykańskich wokalistek zamknęła niedawno ważny rozdział w swoim życiu, ponieważ w 2024 roku oficjalnie sfinalizowała proces rozwodowy. Ariana Grande zdążyła jednak już wcześniej wejść w kolejny związek, a jej nowym wybrankiem okazał się aktor Ethan Slater. Najświeższe doniesienia medialne wskazują, że artystka postanowiła w pokojowej atmosferze zamknąć ten rozdział w życiu i obecnie skupia się na rozpoczętej właśnie trasie koncertowej.

Ariana Grande ruszyła w trasę koncertową. Wygląd wokalistki budzi niepokój fanów

Większość osób kojarzy Arianę Grande głównie jako wybitną wokalistkę i laureatkę prestiżowych nagród muzycznych, jednak jej ogromna kariera wzięła swój początek w świecie musicalu. Osiemnastoletnia wówczas piosenkarka z wielkim rozmachem zadebiutowała na deskach Broadwayu, gdzie natychmiast wzbudziła podziw swoim nieprzeciętnym talentem. Dzisiaj gwiazda ponownie występuje przed wielotysięczną publicznością w ramach kolejnego tournée na żywo zorganizowanego po długiej, siedmioletniej przerwie. Ogromny entuzjazm słuchaczy miesza się jednak ze sporym niepokojem, ponieważ niska i rzucająca się w oczy masa ciała artystki wzbudza poważne obawy o stan jej zdrowia.

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Ariana Grande na Eternal Sunshine Tour
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Gwiazda niedawno się rozwiodła, teraz znowu zakończyła związek

Amerykańska artystka pop ma za sobą dość burzliwą przeszłość uczuciową, obfitującą w kilka nieudanych relacji, w tym również z innymi artystami. Zdecydowanie więcej stabilizacji przyniósł jej dopiero agent nieruchomości Dalton Gomez, z którym wokalistka zbudowała udaną relację. Ich ślub odbył się w maju 2021 roku, ale niestety to małżeństwo ostatecznie nie przetrwało próby czasu. Rozwód tych dwojga sfinalizowano w 2024 roku, kiedy to piosenkarka zdążyła już zaangażować się w nowy związek.

Kolejnym wybrankiem Ariany został starszy od niej o rok aktor musicalowy Ethan Slater. Artyści poznali się w trakcie kręcenia nowej adaptacji "Wicked", a także pracowali razem przy brytyjskim musicalu "Wizard of Oz". Swój związek oficjalnie potwierdzili w mediach społecznościowych i co jakiś czas pojawiali się wspólnie na publicznych wydarzeniach. W lutym br. byli widziani na ceremonii Screen Actors Guild Awards w Los Angeles. Magazyn "People" podaje jednak, że Ariana Grande i Ethan Slater definitywnie zakończyli ten związek, zachowując przy tym czysto przyjacielskie stosunki.

"Dali temu mnóstwo czasu i uważnego przemyślenia, ale zdecydowali się pójść oddzielnymi ścieżkami. Są nadal przyjaciółmi i nawzajem bardzo się wspierają" - przekazał dziennikarzom informator z otoczenia pary.

Ethan Slater i Ariana Grande milczą w sprawie rozstania. Piosenkarka promuje "The Eternal Sunshine Tour"

Dziennikarze serwisu BBC News poprosili domniemanych byłych partnerów o zabranie głosu w tej sprawie, jednak nie doczekali się żadnej odpowiedzi. Zarówno Ethan Slater, jak i Ariana Grande konsekwentnie milczą na swoich profilach w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o kwestie osobiste. Amerykańska wokalistka poświęca teraz całą swoją energię na przygotowania do nadchodzących koncertów oraz premierę nowej muzyki, którą zaplanowano na 31 lipca. Wydarzenia wchodzące w skład trasy "The Eternal Sunshine Tour" potrwają do sierpnia na terytorium Kanady i Stanów Zjednoczonych, po czym gwiazda przeniesie się do Londynu na dziesięć kolejnych widowisk.

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