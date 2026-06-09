Maja Chwalińska chroni prywatność. W internecie obserwuje garstkę artystek! Kogo słucha?

Spis treści
Polski tenis od dawna obfituje w wybitne postaci, a Maja Chwalińska jest jedną z tych, które najbardziej rozgrzewają emocje fanów. Mimo że nie była faworytką, dotarła aż do finałowego starcia w turnieju Roland Garros. Chociaż ostatecznie nie sięgnęła po trofeum, ten niesamowity wyczyn sprawił, że sympatycy sportu w całym kraju zaczęli bacznie śledzić losy 24-letniej zawodniczki. Uważnie przypatrzyli się też jej profilom w mediach społecznościowych.
Maja Chwalińska strzeże swojej prywatności w internecie
Fantastyczna rozgrywka na paryskich kortach przyniosła Mai uznanie na międzynarodowej arenie. Zawodniczka z Polski zanotowała gigantyczny awans w rankingu WTA, przesuwając się ze 114. na 21. pozycję, a po przylocie do ojczyzny czekało na nią huczne powitanie. Próżno jednak szukać w sieci szczegółów z jej codzienności. Maja Chwalińska bardzo rzadko opowiada o sprawach pozasportowych, pozostawiając sporo niedomówień. Nawet jej social media nie zdradzają zbyt wiele, choć wśród nielicznych obserwowanych kont wybijają się zagraniczne gwiazdy muzyki.
Polecany artykuł:
Ulubione piosenkarki Mai Chwalińskiej na Instagramie
Ze swojego oficjalnego profilu na Instagramie tenisistka śledzi konta zaledwie 53 użytkowników. Znaczną część tej grupy stanowią osoby związane z jej dyscypliną, na czele z Igą Świątek, u boku której wielokrotnie triumfowała w przeszłości. Kto jeszcze przyciągnął uwagę polskiej gwiazdy? Na liście obserwowanych przez nią wokalistek znajdują się:
- Ariana Grande
- Beyoncé
- Dua Lipa
- Jennie
- Lana Del Rey
- Miley Cyrus
- Olivia Dean
- RAYE
- Rihanna
- ROSALÍA
- Sabrina Carpenter
Widzimy tu zatem jedenaście światowego formatu piosenkarek. W tym ekskluzywnym zestawieniu brakuje wokalistek z naszego kraju. Jedyną przedstawicielką polskiego show-biznesu obserwowaną przez Maję Chwalińską jest aktorka Vanessa Alexander.