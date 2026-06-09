Maja Chwalińska chroni prywatność. W internecie obserwuje garstkę artystek! Kogo słucha?

Polski tenis od dawna obfituje w wybitne postaci, a Maja Chwalińska jest jedną z tych, które najbardziej rozgrzewają emocje fanów. Mimo że nie była faworytką, dotarła aż do finałowego starcia w turnieju Roland Garros. Chociaż ostatecznie nie sięgnęła po trofeum, ten niesamowity wyczyn sprawił, że sympatycy sportu w całym kraju zaczęli bacznie śledzić losy 24-letniej zawodniczki. Uważnie przypatrzyli się też jej profilom w mediach społecznościowych.

Maja Chwalińska strzeże swojej prywatności w internecie

Fantastyczna rozgrywka na paryskich kortach przyniosła Mai uznanie na międzynarodowej arenie. Zawodniczka z Polski zanotowała gigantyczny awans w rankingu WTA, przesuwając się ze 114. na 21. pozycję, a po przylocie do ojczyzny czekało na nią huczne powitanie. Próżno jednak szukać w sieci szczegółów z jej codzienności. Maja Chwalińska bardzo rzadko opowiada o sprawach pozasportowych, pozostawiając sporo niedomówień. Nawet jej social media nie zdradzają zbyt wiele, choć wśród nielicznych obserwowanych kont wybijają się zagraniczne gwiazdy muzyki.

18

Ulubione piosenkarki Mai Chwalińskiej na Instagramie

Ze swojego oficjalnego profilu na Instagramie tenisistka śledzi konta zaledwie 53 użytkowników. Znaczną część tej grupy stanowią osoby związane z jej dyscypliną, na czele z Igą Świątek, u boku której wielokrotnie triumfowała w przeszłości. Kto jeszcze przyciągnął uwagę polskiej gwiazdy? Na liście obserwowanych przez nią wokalistek znajdują się:

Ariana Grande

Beyoncé

Dua Lipa

Jennie

Lana Del Rey

Miley Cyrus

Olivia Dean

RAYE

Rihanna

ROSALÍA

Sabrina Carpenter

Widzimy tu zatem jedenaście światowego formatu piosenkarek. W tym ekskluzywnym zestawieniu brakuje wokalistek z naszego kraju. Jedyną przedstawicielką polskiego show-biznesu obserwowaną przez Maję Chwalińską jest aktorka Vanessa Alexander.

Sonda Słuchasz muzyki, gdy odczuwasz stres? Zazwyczaj tak Tylko kilku piosenek Wolę podcasty

Maja Chwalińska wróciła do Polski po finale Rolanda Garrosa