Polski zespół opisał problemy z organizatorem koncertu. Jest finał głośno komentowanej sprawy

Przypominamy, że cała sytuacja nabrała rozgłosu w połowie maja. To wtedy zespół Kraków Street Band, znany szerszej publiczności chociażby z udziału w programie "Must Be the Music - Tylko muzyka", zamieścił na swoim koncie w mediach społecznościowych obszerny wpis. Grupa opisała w nim nieprzyjemną sytuację, która dotknęła ją przy okazji organizacji koncertu w Nowym Sączu. Formacja wprost uderzyła w zarząd tamtejszego Ośrodka Kultury, zarzucając mu nieuczciwe praktyki, jakie ten miał zastosować przy okazji całego wydarzenia.

Za pośrednictwem wpisu formacja szeroko opowiedziała o kulisach całej współpracy, wspominając o tym, iż w końcu obniżona została jego stawka, co nastąpiło w wyniku powoływania się na słabą sprzedaż biletów. Po przybyciu na miejsce w dniu koncertu Kraków Street Band mieli zorientować się, że ich występ cieszy się sporą popularnością, zaczęli więc domagać się wypłaty pełnej, pierwotnie ustalonej stawki. Zespół miał zostać postawiony przed wyborem zagrania za połowę kwoty bądź odwołania pokazu na godzinę przed jego startem. Koncert się odbył, po nim jednak Kraków Street Band nagłośnili całą sytuację w mediach.

Więcej o kulisach całej sytuacji przeczytasz TU.

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Oczywiście własne oświadczenie w sprawie wydał także sam Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Placówka oskarżyła zespół o wprowadzanie opinii publicznej w błąd, zaznaczono, że ten zgodził się na ustaloną w drodze negocjacji stawkę.

Polski zespół uderza w znany ośrodek kultury w sprawie zapłaty! Placówka udostępniła wymowne oświadczenie:

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Kraków Street Band vs. Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu - finał sprawy

W końcu, po upływie trzech tygodni, formacja przekazała nowe wieści w tej głośno komentowanej przez polską opinię publiczną sprawie. Również za pośrednictwem swoich profili na portalach społecznościowych Kraków Street Band przekazał, że spór został rozstrzygnięty polubownie na mocy zawartej przez obie strony ugody.

Okazało się przy tej okazji, że w sprawę zaangażowany został Związek Zawodowy Muzyków, który miał okazać zespołowi największe wsparcie. Formacja pisze w oświadczeniu, że temat uznaje za zamknięty, zakończony na szczęście happy endem i teraz skupiać się będzie na dalszych działaniach, przede wszystkim na koncertowaniu, zapraszając na nadchodzące występy.

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