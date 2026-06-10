Wioletka znów w akcji! Magdalena Waligórska‑Lisiecka w strojach z "Rancza". Czas się dla niej zatrzymał?

Wioletka wraca do Wilkowyj

"Ranczo" po latach przerwy szykuje się do powrotu z nowymi odcinkami, a aktorzy coraz częściej wracają wspomnieniami do swoich kultowych bohaterów. Magdalena Waligórska-Lisiecka, którą widzowie pokochali jako barmankę Wioletkę, na potrzeby najnowszej sesji ponownie wcieliła się w swoją serialową postać.

Dla fanów to prawdziwa podróż w czasie i, co ważne, już wiadomo, że Wioletka pojawi się w kontynuacji serialu. Aktorka potwierdziła swój udział w "Ranczu" w rozmowie z Pudelkiem, odnosząc się przy okazji do pytań o swoją nieobecność podczas pierwszych dni zdjęciowych.

Nie wszyscy aktorzy zaczynają jednego dnia. Tak, spokojnie, będę w "Ranczu". Mam zdjęcia w lipcu. Seriale nagrywane są według obiektów, ja po prostu nie mam scen w dworku

- wyjaśniła aktorka.

Wyjątkowa sesja zdjęciowa Magdaleny Waligórskiej-Lisieckiej

Nowe zdjęcia pokazują Magdalenę Waligórską-Lisiecką w kilku zupełnie różnych odsłonach. Na jednym z ujęć pozuje swobodnie, w białej koszulce z letnim nadrukiem i jeansowej spódniczce, na tle zielonego ogrodu. Na innym stawia na efekt glamour - w długiej cekinowej sukni w odcieniu fuksji i czerwonych szpilkach. Całości charakteru dodaje jednak niecodzienny rekwizyt: szczotka do zamiatania. Jest też bardziej dziewczęca wersja aktorki - w krótkiej pudrowo-różowej sukience podczas sesji w słonecznym lesie. Choć stylizacje są różne, jedno pozostaje niezmienne - charakterystyczny urok Wioletki.

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"Ranczo" wraca. Aktorka już kilka miesięcy temu wspomniała o pracach nad kontynuacją serialowego hitu

Sama informacja o powrocie do serialu była dla aktorki ogromnym zaskoczeniem. Jak przyznała w rozmowie z Jastrząb Post, wiadomość o kontynuacji "Rancza" wywołała u niej duże emocje.

Kiedy zadzwoniła do mnie moja agentka, stanęłam na ulicy, a akurat z mężem szliśmy na ramen: to się nie dzieje, to się nie dzieje. No, było oszołomienie. Potem dostałam od producenta na piśmie, że zaprasza mnie do tej kontynuacji, więc od pewnego czasu gdzieś się ten temat zakulisowo dział. Już rozmowa o terminach się zaczęła...

- wspominała na początku roku Magdalena.

Wioletka wciąż zachwyca fanów

Choć od premiery "Rancza" minęło już wiele lat, Magdalena Waligórska-Lisiecka niemal się nie zmieniła. Dziś, gdy serial wraca na ekrany, widzowie ponownie będą mogli odwiedzić Wilkowyje i spotkać bohaterów, których przez lata traktowali niemal jak członków rodziny. Zdjęcia z najnowszej sesji są zdecydowanie przedsmakiem tego, co czeka fanów w nowych odcinkach.

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Gwiazda "Rancza" po latach wraca na mały ekran. Magdalena Waligórska-Lisiecka dostała angaż w kultowej produkcji