"Warsaw Shore" przechodzi transformację. Znany program powraca jako "Polska Shore"

Kultowe reality show, które przez ponad dziesięć lat wywoływało ogromne emocje na polskim rynku telewizyjnym, powraca w odświeżonej formule. Po wyemitowaniu dwudziestu jeden sezonów jako "Warsaw Shore", produkcja zmienia nazwę na "Polska Shore". Osoby spragnione mocnych wrażeń będą mogły obejrzeć dwa debiutanckie odcinki już 17 czerwca, a miejscem transmisji będzie platforma CANAL+.

Warsaw Shore: jak dobrze pamiętasz pierwsze sezony? Pytanie 1 z 6 O którego z chłopaków walczyły ze sobą Duża i Mała Ania? O Pawła O Wojtka O Ptysia O Alana Następne pytanie

Fenomen "Warsaw Shore" i narodziny "Polska Shore"

Produkcja wywodząca się ze stajni MTV Networks ukazuje codzienność młodych osób, które mieszkają w jednym domu, a ich głównym zajęciem jest szampańska zabawa w lokalnych klubach. Połączenie wspólnego życia, miłosnych uniesień i ostrych konfliktów sprawiło, że format ten zdobył ogromną popularność na całym świecie, nieustannie generując gorące dyskusje wśród internautów. Na naszym krajowym podwórku program szybko urósł do rangi fenomenu, gromadząc potężną bazę lojalnych widzów. Wiele osób biorących udział w show to obecnie gwiazdy internetu i czołowi polscy influencerzy.

To widownia wyznacza kierunek decyzji programowych i naszych nowych produkcji; zdecydowaliśmy się kupić ten format i przywrócić go w nowej odsłonie wyłącznie dla widzów CANAL+. Wierzymy, że POLSKA SHORE trafi zarówno do ogromnej grupy fanów, którzy dorastali z programem, jak i do nowego pokolenia szukającego bezkompromisowej rozrywki. Ten format nadal ma w sobie autentyczność, energię i nieprzewidywalność, które zrobiły z niego popkulturowy fenomen - ale dziś opowiada tę historię na nowych zasadach, zmienia się tak, jak zmienia się nowe pokolenie - mówi Katarzyna Mazurkiewicz, Dyrektor Produkcji Oryginalnych i Content Lab w CANAL+

PRZECZYTAJ TEŻ: Doda reaguje na plotki o udziale w "The Voice of Poland". Jej stanowisko jest jasne

Kto wystąpi w "Polska Shore"? Gospodarzem Wojtek Gola

Najnowsza odsłona imprezowego formatu przyniesie mieszankę znanych twarzy telewizyjnych z zupełnymi debiutantami. Do willi wprowadzą się między innymi Kamil "Taazy" Mataczyński, Laura Chmielewska, Sebastian Tokarz, Amanda Gorońska oraz Olga Rerutko. Skład uzupełnią Bilel Gebali, Milan Kazimierczak, Magda Krasoń, Natasza Jakubiec i Mateusz Szczepanik. Ster programu przejmie znany z wcześniejszych edycji Wojtek Gola. Jak podano w informacji prasowej, premiera pierwszych dwóch epizodów na platformie streamingowej CANAL+ została zaplanowana na 17 czerwca.

PRZECZYTAJ TEŻ: Paulina Smaszcz po metamorfozie wygląda o 30 lat młodziej. Nowy związek ma na nią dobry wpływ?