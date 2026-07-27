Z ostatniej chwili! Nie żyje 47-letni uwielbiany DJ i producent muzyczny! "Pozostawił ciszę, której nikt nie może wypełnić"

Jeszcze w maju 2026 Nico Stojan pisał, że jest szczęśliwy i ma mnóstwo energii, bo ruszył w nową trasę. W niedzielę 26 lipca na jego profilu na Facebooku pojawiło się poruszające pożegnanie.

Poruszające pożegnanie Nico Stojana

Z ogromnym smutkiem informujemy, że nasz ukochany Nico odszedł. Nasz ukochany Nico był wyjątkowym człowiekiem. Miał rzadki dar sprawiania, że inni czuli się dostrzegani, rozumiani i akceptowani. Był kochający, serdeczny, pełen humoru i współczucia. Jego siła nie przejawiała się w głośnych słowach, lecz w dobroci, szczerości i w tym, że zawsze był przy ludziach, których kochał. Pozostawił po sobie nie tylko pustkę, ale również ciszę, której nikt nie jest w stanie wypełnić. Każdego dnia brakuje nam jego śmiechu, uścisków, słów i obecności. To, jak bardzo można za kimś tęsknić, pokazuje, jak bardzo był kochany. Nico nie był dla nas tylko synem, bratem, wujkiem czy przyjacielem. Był częścią naszych serc. Miejsce, które zajmował w naszym życiu i w naszych duszach, na zawsze będzie należało do niego. Miłość, która nas łączyła, nie kończy się wraz z jego śmiercią. Pozostaje, w każdym wspomnieniu, każdej myśli i we wszystkim, co pozostawił po sobie w sercach innych ludzi. Kochany na zawsze. Na zawsze będzie nam go brakować.

Nico Stojan był znany na całym świecie

Nico Stojan rozpoczął swoją muzyczną drogę w latach 90. i szybko stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci berlińskiej sceny elektronicznej. Był związany z kultowymi klubami Bar 25, Panorama Bar, Watergate i KaterHolzig. Jego sety można było usłyszeć również podczas prestiżowych wydarzeń, takich jak Burning Man, Fusion, Audioriver, Summer Contrast czy Garbicz Festival.

Artysta wypracował własny, charakterystyczny styl, łącząc house z elementami soulu, funku, jazzu i hip-hopu. Dzięki temu zdobył wierne grono fanów na całym świecie i zyskał opinię twórcy, który potrafił budować wyjątkowy klimat podczas każdego występu.

Przyczyna śmierci nie została podana do publicznej wiadomości

Ważnym rozdziałem jego kariery była współpraca z Acid Pauli. Wspólnie stworzyli utwory, które zdobyły uznanie w środowisku muzyki elektronicznej, a w 2016 roku powołali do życia wytwórnię Ouïe. Label szybko stał się miejscem dla artystów stawiających na ambitne, jakościowe brzmienia house.

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Stojan pozostawił po sobie również liczne remiksy i produkcje wydawane przez cenione wytwórnie, m.in. Get Physical, Crosstown Rebels i Sonara. Jego twórczość była doceniana zarówno przez innych producentów, jak i klubową publiczność.

Rodzina nie ujawniła przyczyny śmierci 47-letniego artysty.

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