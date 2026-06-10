Katarzyna Dowbor pokazała swój hiszpański taras. Jeszcze nie wygląda idealnie, ale remont trwa!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-10 14:33

Katarzyna Dowbor jeszcze niedawno remontowała domy innym, teraz wzięła się za swój własny. I to w Hiszpanii! Gwiazda telewizji nie narzeka na nudę, wręcz przeciwnie. Wydaje się, że zawsze znajdzie sobie coś do odnowienia, pomalowania czy przearanżowania. Teraz zabrała się na hiszpański taras, który pokazała swoim fanom w sieci. Jak myślicie - ma potencjał?

Dowbor ma swoje hiszpańskie gniazdko

Katarzyna Dowbor znów żyje remontami! Tym razem jednak nie pomaga bohaterom telewizyjnego programu, lecz sama stanęła przed ogromnym wyzwaniem. Popularna dziennikarka kupiła dom, a raczej, jak sama mówi, domek, w Hiszpanii i właśnie uczestniczy w jego generalnym remoncie. Pracy jest mnóstwo, a hiszpańskie tempo działania potrafi wystawić jej cierpliwość na ciężką próbę.

Gwiazda "Pytania na śniadanie" od lat zakochana jest w słonecznej Andaluzji. Nic więc dziwnego, że postanowiła kupić własną nieruchomość niedaleko domu syna, Macieja Dowbora, i jego żony, Joanny Koroniewskiej właśnie w tej okolicy. Jak podkreśla, nie jest to żadna luksusowa willa, a niewielki, stary domek wymagający gruntownego remontu. Niestety, hiszpańskie ekipy nie działają w tempie, do jakiego przywykła Dowbor i wszystko odkładają na "jutro".

Zobacz także: Katarzyna Dowbor kupiła dom w Hiszpanii i męczy się z remontem. "Maniana, wszystko jest maniana"

Dom za dużo powiedziane - maleńki domeczek, do remontu generalnego. Teraz bardzo się męczę z tym remontem, ale jak wiecie, ja uwielbiam remonty, więc dobrze trafiłam. (...) Maniana, wszystko jest maniana. Chciałabym, żeby tak remontowali jak nasi, a zwłaszcza jak moi koledzy, z którymi przez 10 lat pracowałam w programie, gdzie w 5 dni dało się zrobić. No ale tak nie jest, więc trzeba się pogodzić z tym, co się ma - opowiadała Dowbor w rozmowie z "Super Expressem".

Dowbor w urządzaniu domku pomaga synowa

Na szczęście może liczyć na wsparcie rodziny. Szczególnie zaangażowana jest Joanna Koroniewska, która pomaga w urządzaniu wnętrz i wyszukuje wyjątkowe meble oraz dodatki. Dzięki temu nowy dom ma zyskać niepowtarzalny andaluzyjski charakter.

Najważniejsze, że synowa jest tak zaangażowana - meble wyszukuje na starociach i w różnych miejscach. Asia i co chwilę dzwoni, wysyła mi zdjęcie, mówi: 'Mama, zobacz, a to by Ci się przydało?'. Dostałam w prezencie od niej bardzo piękną lampę do jadalni. Ta Hiszpania nas bardzo łączy, bo wszyscy ją lubimy, kochamy, lubimy tam być i mamy tam dla siebie czas. Tutaj niby Saska Kępa i wieś moja, ale okazuje się, że nie ma jak się przerzucić. A tam jesteśmy obok siebie, dosłownie - mówiła Dowbor.

Choć Katarzyna Dowbor coraz więcej czasu spędza w Hiszpanii, stanowczo podkreśla, że nie zamierza opuszczać Polski na stałe. 

Piękny hiszpański taras

Ostatnio gwiazda postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazała zdjęcia z remontu swojego hiszpańskiego tarasu. Widać na nich schody obkładane uroczymi płytkami, kable i drabiny, zakup dodatków, ale i stylowe kanapy oraz mnóstwo roślin. Robi się pięknie!

Remont w Hiszpanii nie chce się skończyć. Ja chyba naprawdę to lubię! Pozdrowienia ze słonecznej Hiszpanii! - napisała Dowbor na swoim profilu na Instagramie.

Zobacz także: Tak wyglądają zagraniczne domy gwiazd. Siwiec ma willę w Meksyku, Koroniewska i Dowbor w Hiszpanii. Dom Lewandowskich zwala z nóg!

Zobacz więcej zdjęć. Tak wyglądają zagraniczne domy gwiazd!

Katarzyna Dowbor o chorym psie, domku w Hiszpanii i rodzinie: "Jedną nóżką tu, drugą tam"
Tak wyglądają zagraniczne domy gwiazd. Siwiec ma willę w Meksyku, Koroniewska i Dowbor w Hiszpanii.
Galeria zdjęć 18
Wakacje w Hiszpanii? Przydadzą ci się te zwroty i słówka po hiszpańsku! Sprawdź, czy zamówisz sangrię [QUIZ]
Pytanie 1 z 11
Jak przywitać się po hiszpańsku?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REMONT
DOMY GWIAZDY
KATARZYNA DOWBOR
DOMY GWIAZD
TARAS