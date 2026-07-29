Marcin Hakiel nie rozumie "mody" na psy zamiast dzieci! Z ciężarną ukochaną u boku pojawił się w "Pytaniu na śniadanie". Czeka na 4. pociechę

Serowska i Hakiel czekają na 2. dziecko. Dla Hakiela to już 4. pociecha

Marcin Hakiel i Dominika Serowska odliczają dni do powiększenia rodziny, a każde ich publiczne wystąpienie wywołuje lawinę komentarzy. Para nie ukrywa, że druga ciąża przyniosła zupełnie inne emocje niż pierwsza. Była radość, choć było i zaskoczenie oraz trudniejsze chwile, gorsze samopoczucie. Dominika otwarcie przyznaje, że początki jej kolejnej ciąży nie należały do łatwych. Zmagała się z mdłościami i osłabieniem, jednak z czasem zaczęła czuć się lepiej. Nie ukrywa również, że kolejne dziecko oznacza jeszcze więcej obowiązków, ale jednocześnie młoda mama czuje ogromną wdzięczność za to, że ich rodzina znów się powiększy.

Hakiel z kolei podkreśla, że rodzicielstwo nauczyło go cierpliwości i spojrzenia na życie z zupełnie innej perspektywy. Wspólnie z Dominiką wychowują syna Romea i przygotowują się na przyjęcie kolejnego malucha. Choć znają już płeć dziecka, postanowili zachować tę informację dla siebie, podsycając ciekawość fanów. Dla Hakiela to będzie 4. pociecha - po synku, który w grudniu tego roku skończy 2 lata i nastolatkach z małżeństwa z Kasią Cichopek. Adam ma już 17 lat, a Helena w grudniu skończy 13.

Jeszcze daję radę. Jest trochę inne to tacierzyństwo. Człowiek już ma taki większy dystans i spokój. W ogóle mi się wydaje, że my obydwoje jesteśmy tacy w miarę spokojni. Nie ma jakichś takich stresów i może przez to nasz młody Romek jest taki właśnie w miarę wyluzowany - opowiadał Hakiel rok temu w "Dzień dobry TVN".

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Para w "Pytaniu na śniadanie". Zaskakujące słowa Hakiela

Ostatnio zakochani pojawili się w programie śniadaniowym TVP "Pytanie na śniadanie", gdzie rozprawiali o rodzicielstwie. Hakiel w pewnym momencie rzucił, że nie rozumie "mody" na zastępowanie dziecka zwierzakiem.

Dla mnie to jest esencja życia - ten nieprzespany ranek, to są te wieczory, kiedy młody trochę ząbkował. O to chodzi w życiu. Ja nie rozumiem ludzi, którzy decydują się na życie singla, czy takiej mody, że zamiast dzieci to psy mają, ale nie krytykuję - przyznał Hakiel w rozmowie z Katarzyną Dowbor i Robertem Stockingerem.

Tym wyznaniem mógł zaskoczyć swoich fanów. Was zaskoczył?

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