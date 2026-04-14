Alicja Szemplińska bezkompromisowo rozprawiła się z dziennikarzem przed Eurowizją. Poszło mu w pięty?

Decyzją fanów Eurowizji oraz telewidzów, Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji ze swoim utworem "Pray". Artystka zdeklasowała siedmioro rywali w polskich preselekcjach, zdobywając ponad 30% głosów online i SMS. Przed wyjazdem do Wiednia wyruszyła promować swoją propozycję za granicą. Lotem błyskawicy media społecznościowe obiegła jej rozmowa z dziennikarzem, który wcześniej krytycznie podszedł do "Pray".

Alicja Szemplińska wystąpiła w Amsterdamie. Tak się promuje

W ramach promocji uczestnicy przed Eurowizją występują na szeregu medialnych imprez, tzw. pre-party, w różnych krajach. Największy koncert tego typu odbył się w miniony weekend w Amsterdamie, gdzie przyjechało większość spośród tegorocznych artystów. Nie zabrakło też Polki. Alicja Szemplińska zaśpiewała "Pray" w nowej oprawie graficznej, co przykuło zainteresowanie fanów.

Piosenkarka skonfrontowała dziennikarza z jego wcześniejszymi opiniami

Podczas pre-parties nie brakuje też mediów, które chcą jak najwięcej dowiedzieć się o potencjalnych zwycięzcach nadchodzącej Eurowizji. Jedna z rozmów z Alicją Szemplińską szybko obiegła sieć! W wywiadzie z twórcą popularnego eurowizyjnego serwisu "Wiwibloggs", Williamem Lee Adamsem, polska reprezentantka nie omieszkała wytknąć mu, że słyszała, że nie lubi jej piosenki.

"O tak, musimy porozmawiać, kochanie. Słyszałam, że nie podobała ci się moja piosenka" - powiedziała bez ogródek dziennikarzowi.

W odpowiedzi, Adams, który faktycznie skrytykował "Pray" w youtubowej reakcji, wytłumaczył, że nie podobała mu się raperska część "Pray", ale lubi jego zwrotki. W dalszej części rozmowy Alicja opowiedziała mu o znaczeniu piosenki.

Fani komentują. Dobrze postąpiła czy nie?

Fragment wywiadu dla "Wiwibloggs" błyskawicznie obiegł fandom Eurowizji i wywołał niemałą dyskusję. Choć część osób uważa, że Szemplińska nie była zmuszona do rozmowy z dziennikarzem, który ma prawo do wyrażania swojej opinii, to znaczne grono sympatyków pochwaliło jej bezkompromisowość i szczerość. Fani przytaczają archiwalne wywiady z uczestnikami poprzednich edycji z innych krajów, którzy również w niezwykle sympatycznych wywiadach wygarniali temu samemu reporterowi krytykę. Nie brakuje głosów, że "przymilanie się" do osób, które wcześniej się skrytykowało, nie jest profesjonalne i służy wyłącznie kreowaniu zasięgów w Internecie.

"Przykro mi, ale ktoś musiał to w końcu powiedzieć. Jak ten toksyk wciąż ma tę pracę? Hejtuje 99% piosenek w tym roku, ale potem klei się do artystów podczas sezonu eurowizyjnego i zachowuje się, jak gdyby nigdy nie powiedział ani jednego złego słowa przeciwko nim, żeby zrobić content. Jest zbyt słaby, żeby im to powiedzieć prosto w twarz. To dosłownie brak szacunku i nieprofesjonalizm" - czytamy na TikToku.

Jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji został zaplanowany na 12, 14 i 16 maja. Areną zmagań wokalistów będzie Wiener Stadthalle zlokalizowana w stolicy Austrii, państwa triumfującego w poprzednim roku. W tegorocznej rywalizacji wezmą udział przedstawiciele zaledwie 35 krajów, co stanowi najniższą frekwencję od 2003 roku. Ta sytuacja to bezpośredni efekt szerokiego bojkotu wywołanego dopuszczeniem do udziału reprezentacji Izraela. Alicja Szemplińska wystąpi jako czternasta w pierwszym półfinale.

