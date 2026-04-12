Leléka - kim jest reprezentantka Ukrainy na Eurowizji 2026? Opuściła kraj 10 lat temu

Adrian Rybak
2026-04-12 10:33

Ukraina tradycyjnie budzi ogromne emocje podczas Konkursu Piosenki Eurowizji, mogąc pochwalić się już trzema historycznymi triumfami. W tym roku o kolejne zwycięstwo dla naszych wschodnich sąsiadów zawalczy Leléka. Fani wydarzenia z zapartym tchem czekają na jej występ. Kim jest artystka, która spróbuje podbić europejską scenę muzyczną w Wiedniu?

Leléka z Ukrainy na Eurowizji 2026. Kim jest?

Victoria Leleka, ukrywająca się pod scenicznym pseudonimem Leléka, to wszechstronna wokalistka i autorka tekstów. Swoją artystyczną drogę rozpoczęła od ukończenia kijowskiego Uniwersytetu Teatralnego im. Karpenki-Karego, co otworzyło jej drzwi do kariery aktorskiej w stołecznym Teatrze Mołodym. Dekadę temu podjęła decyzję o emigracji do Niemiec, gdzie w pełni poświęciła się rozwojowi edukacji muzycznej. Zdobyła tam tytuł magistra kompozycji jazzowej na uczelni w Dreźnie oraz zgłębiała tajniki tworzenia muzyki filmowej na Uniwersytecie w Babelsbergu. W jej dotychczasowym dorobku znajduje się pięć albumów studyjnych, a szersza publiczność może kojarzyć jej twórczość ze ścieżki dźwiękowej do popularnego serialu "Czarne żniwa". Jej unikalny styl to fuzja nowoczesnych brzmień z głęboką ukraińską tradycją i osobistą interpretacją. Na Eurowizji 2026 usłyszymy jej konkursową propozycję zatytułowaną "Ridnym".

"Ridnym" na Eurowizji 2026. O czym śpiewa Leléka?

Konkursowa piosenka "Ridnym" to głęboko poruszająca opowieść o rodzinnych korzeniach i nierozerwalnej więzi z ojczystym domem. Tytułowe słowo można wprost przetłumaczyć na język polski jako "bliskim", "swoim" lub "dla ukochanych". Warstwa tekstowa przeplata bolesne motywy straty oraz przemiany z uderzającą metaforą zszywania zupełnie nowego losu dla członków rodziny. Jest to bezpośrednie odwołanie do kulturowego znaczenia ukraińskiego haftu, który od pokoleń stanowi potężny talizman ochronny, znak ciągłości i nośnik pamięci. Najważniejszym przesłaniem płynącym z tego utworu jest jednak niezłomna nadzieja w obliczu zagrożenia, symbolizowana przez korzenie i nasiona czekające na rychły rozkwit. Kompozycja ta stanowi najpewniej osobiste odzwierciedlenie wielkiej tęsknoty wokalistki za ojczyzną, spotęgowanej jej wieloletnim pobytem poza granicami Ukrainy.

Eurowizja 2026 w Austrii

Siedemdziesiąta, jubileuszowa edycja największego muzycznego widowiska w Europie zagości w austriackiej stolicy. Rywalizujący artyści zaprezentują się na deskach wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle. Harmonogram imprezy zakłada rozegranie dwóch koncertów półfinałowych, zaplanowanych odpowiednio na 12 i 14 maja 2026 roku, natomiast ostatecznego triumfatora całego wydarzenia poznamy podczas wielkiego finału w sobotę, 16 maja. Prawo do organizacji konkursu przypadło Austrii po tym, jak w zeszłym roku wokalista JJ wywalczył historyczne pierwsze miejsce hitem "Wasted Love". Nadchodzące widowisko przejdzie do historii jako najmniejsze od 2003 roku, ponieważ na scenie zobaczymy delegacje z zaledwie 35 państw. Taka sytuacja wynika bezpośrednio z faktu, że pięć krajów oficjalnie wycofało się z rywalizacji w ramach stanowczego bojkotu udziału reprezentacji Izraela.

