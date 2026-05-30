Krzysztof Skiba ostro o Sławomirze Mentzenie. Nie uwierzycie, co mu wytknął. Nie oszczędził polityka!

Mentzen o ustawie, która ma pomóc artystom

Gdy w mediach pojawiły się pierwsze informacje o zabezpieczeniu socjalnym osób, które wykonują zawody artystyczne, w sieci zawrzało. Ustawa przygotowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest przez jednych ostro krytykowana, przez innych wręcz przeciwnie. Wpis na ten temat pojawił się na profilu w mediach społecznościowych Sławomira Mentzena, który napisał:

Słuchajcie, artyści. Wielu z was wypowiada się publicznie, z nieukrywanym poczuciem wyższości, w sprawach, o których nie macie zielonego pojęcia. Do tego z pogardą traktujecie ciężko pracujących i finansujących was ludzi, którzy muszą na was płacić, nawet gdy zarabiają mniej od was. Nie macie do tego żadnych podstaw. Jeśli jesteś aktorem, to znaczy, że umiesz ładnie czytać napisany przez kogoś tekst, potrafisz udawać kogoś, kim nie jesteś i pajacować na scenie tak, żeby publiczności się podobało. Nie jesteś w niczym lepszy od magazynierów, sprzedawców, kelnerów i rolników. Wiedzę o prawdziwym świecie masz nawet zwykle mniejszą niż oni. Ładnie czytasz z kartki i tyle.

Do słów Mentzena odniosły się m.in. Karolina Korwin-Piotrowska czy Joanna Szczepkowska:

No więc artystą złodziejem to ty jesteś, cwaniaczku, który zarabiasz na polityce, naciągając wyborców na takie populistyczne kawałki.

Odpisał mu też Krzysztof Skiba.

Skiba o Mentzenie. Nie miał litości. "Jesteś ode mnie młodszy i głupszy"

61-letni artysta chętnie wypowiada się na tematy polityczne. Dopiero co uderzył w Karola Nawrockiego, teraz odpowiedział Mentzenowi.

SŁAWEK DOBRA RADA. Sławek Hulajnoga wypowiedział się na temat Artystów. W skrócie piwoszowi z Torunia chodzi o to, by Artyści siedzieli cicho i nie wypowiadali się o polityce, bo zdaniem Sławka na tym się nie znają. Sławku, będę mówił do Ciebie jak do dziecka, bo jesteś ode mnie młodszy i głupszy. Nie tacy jak Ty, nas pouczali co mamy robić. Nie tacy jak Ty zapędzali nas do piór i na scenę. Masz się za wolnościowca, a nawet nie zdajesz sobie sprawy, że wszedłeś w buty komunistów. To właśnie sekretarz Gomułka i jego komuszy aparat, pouczał Artystów w 1968 roku, gdzie jest ich miejsce. "Studenci do szkoły, pisarze do pióra" brzmiało ich hasło, a "pasta do zębów" dodawał ironicznie lud, śmiejąc się z partyjnych tępaków - zaczął Skiba.

I kontynuował:

Sekretarzowi czerwonej bandy Gomułce, podobnie jak Tobie chodziło o to, że studenci i artyści, w tym przede wszystkim literaci i aktorzy, protestowali na politycznych wiecach, domagając się wolności i zniesienia cenzury. Teraz po latach, chyba nieświadomie (boś niedouczony) wchodzisz w rolę nowego Gomułki i wyznaczasz Artystom ich miejsce. Zaganiasz ich do "malowania obrazów i śpiewania piosenek", a nie wypowiadania się "na temat rzeczy, o których nie mają pojęcia". Śmiem wątpić, czy Ty wiesz czym jest POLITYKA. W swej politycznej narracji powtarzasz w kółko tylko brednie ruskiej propagandy na temat Unii Europejskiej czy Ukraińców. Mówisz dokładnie jak papuga to samo, co Ławrow na swych konferencjach. Chciałeś być politykiem "w dziesiątkę" (to przecież po niemiecku znaczy Mentzen), a stałeś się politykiem za dychę. I to za dziesięć kopiejek.

Cały wpis Krzysztofa Skiby znajdziecie niżej.

MENTZEN TO LENIWY POSEŁ! MÓWI GŁUPOTY DLA ZASIĘGÓW W INTERNECIE!

