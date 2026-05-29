Skiba się odpalił! Bezpardonowo uderzył w Karola Nawrockiego, wyjątkowo mocne słowa

Krzysztof Skiba opublikował obszerny i krytyczny komentarz w mediach społecznościowych, skierowany przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi, Karolowi Nawrockiemu oraz Telewizji Republika.

Artysta ironicznie skrytykował działania Roberta Bąkiewicza i jego zwolenników, a także reakcję środowisk prawicowych (w tym TV Republika) na incydent z matką Karola Nawrockiego, zarzucając im budowanie "histerii oblężenia" i "monetyzację strachu".

Skiba podważył wiarygodność narracji o zagrożeniu, wskazując na złapanie sprawców fałszywych alarmów i ironicznie sugerując, że środowiska polityczne wykorzystują strach do mobilizacji swoich zwolenników.

Krzysztof Skiba, znany z otwartego wyrażania swoich poglądów na bieżące wydarzenia, tym razem odniósł się do działań Roberta Bąkiewicza oraz środowiska skupionego wokół prezydenta Karola Nawrockiego. Jego wpis charakteryzował się ironią, politycznymi uszczypliwościami i mocnymi określeniami.

- Robert Bąkiewicz i jego Ruch Obrony Spodni Sakiewicza, który swego czasu bronił mostów, których nikt nie atakował, potem bronił prawa Sakiewicza do ściągania gaci przed asystentką, teraz ogłosił, że będzie bronił... prezydenta - oznajmił.

Incydent z fałszywym alarmem

W dalszej części wpisu muzyk poruszył temat interwencji straży pożarnej w mieszkaniu matki Karola Nawrockiego. Chodziło o zdarzenie, w którym straż pożarna interweniowała po zgłoszeniu alarmowym dotyczącym możliwego zagrożenia. Skiba skomentował reakcję środowisk prawicowych na to wydarzenie.

- Po incydencie, gdy straż pożarna po fałszywym alarmie o pożarze, włamała się do mieszkania matki Nawrockiego, na prawicy stworzono histerię oblężenia prawicy przez siepaczy Tuska - stwierdził.

Muzyk nawiązał także do działań organów ścigania w kontekście fałszywych alarmów. Wspomniał o zatrzymaniu trzech młodych osób, które według ustaleń policji wykonywały nieprawdziwe zgłoszenia dotyczące zagrożeń.

- Tymczasem szef policjantów Kierwiński zrobił wszystkim kawał i w ciągu tygodnia złapał trzech dowcipnisiów, którzy wykonywali telefony z fałszywymi alarmami. Okazało się, że jest to trzech dwudziestolatków z Warszawy, w tym jeden już notowany za podobne przestępstwa - ocenił.

Najostrzejszy fragment komentarza dotyczył samego prezydenta i osób deklarujących jego obronę. Skiba ironicznie skomentował zarówno profesjonalną ochronę SOP, jak i grupę sympatyków Bąkiewicza, którzy pojawili się pod Pałacem Prezydenckim.

- Smakosz snusów ma profesjonalną ochronę oficerów SOP, niepomni tego ludzie Bąkiewicza w sile kilkunastu dziadków, stanęli u bram pałacu prezydenta. Większość z nich wygląda, jakby przyszli prosić o wodę i coś do zjedzenia - napisał. - Niestety, Ruch Roberta oraz on sam prezentują się na osobników, którzy sami potrzebują pomocy. Głównie psychiatry - czytamy.

Krytyka Telewizji Republika

Krzysztof Skiba odniósł się również do Telewizji Republika, krytykując sposób, w jaki stacja buduje narrację medialną. Muzyk określił ten mechanizm jako „monetyzację strachu”, sugerując, że napięcie i poczucie zagrożenia są stałym elementem przekazu medialnego.

- Kontrolowane wzbudzanie paniki to mechanizm, który TV Republika ma świetnie opanowany. Zawsze, gdy brakuje szmalu i wpłaty na stacje nie idą tak ochoczo jak zwykle, stacja musi postraszyć swych widzów wizją śmierci głodowej "wolnych mediów" oraz poszczuć na Tuska, który chce zniszczyć Polskę i życie erotyczne Redaktora Sakiewicza - pisał. Tymi słowami zasugerował, że wzbudzanie strachu i napięcia może być narzędziem do mobilizacji widzów, w tym do wsparcia finansowego stacji.

W ostatniej części wpisu Skiba w ironiczny sposób zasugerował, że narracja o zagrożeniach może być podtrzymywana przez środowiska polityczne w celu mobilizacji zwolenników.

- Niestety, teraz sam Kaczyński na zmianę z kotem będą musieli dzwonić na policję i straż pożarną i zgłaszać fikcyjne dramaty, by odpowiednio przerazić swych wyznawców - oznajmił.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki zachowywał się na trybunach:

73

Sonda Jak oceniasz dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego? Bardzo dobrze Raczej dobrze Ani dobrze, ani źle Raczej źle Zdecydowanie źle