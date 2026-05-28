Sasin zażenowany Jasiem Kapelą: „Kompletne odklejenie od rzeczywistości”

Jaś Kapela wywołał ogólnopolską dyskusję, pytając, dlaczego po 15 latach "pracy intelektualnej" zarabia mniej niż kasjerka.

Jacek Sasin ostro skrytykował jego słowa, nazywając je "kompletnym odklejeniem od rzeczywistości" i wykorzystując do ataku na rząd.

Dowiedz się, jak ta kontrowersyjna wypowiedź stała się politycznym orężem i rozpaliła debatę o wsparciu dla artystów.

Jaś Kapela mówił o pracy artystów. Padły słowa o kasjerce

Nazwisko Kapeli już wcześniej wywoływało polityczne emocje. W 2025 roku otrzymał roczne stypendium z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pisanie piosenek do musicalu o historii zakazania aborcji w Polsce. Chodziło o 5 tys. zł brutto miesięcznie. Resort tłumaczył wtedy, że decyzja zapadła na podstawie oceny merytorycznej wniosku, a nie nazwiska autora.

Krytycy od początku pytali jednak, czy osoba kojarzona nie tylko z pisaniem, ale także z internetowymi sporami i freak fightami, powinna korzystać z publicznego wsparcia dla twórców. Wypowiedź o kasjerce z Lidla tylko odświeżyła tamtą dyskusję. Dla przeciwników rządu stała się kolejnym argumentem w sporze o to, komu państwo pomaga i jakim językiem mówi się dziś o zwykłej pracy.

Wypowiedź Jasia Kapeli w Kanale Zero szybko zaczęła żyć własnym życiem w mediach społecznościowych. Kapela, znany z aktywności publicystycznej, internetowych sporów i występów w formule freak fightów, stanął w obronie rządowego projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Przekonywał, że państwo powinno wspierać osoby funkcjonujące w świecie kultury, zwłaszcza gdy ich praca nie daje stabilnych dochodów. Największe emocje wywołał jednak fragment, w którym porównał swoją sytuację do zarobków kasjerki.

— Państwo jest wspólnotą i w ramach państwa powinniśmy się wspierać. Zastanawiam się, dlaczego ta przykładowa kasjerka zarabia więcej niż ja po 15 latach pracy intelektualnej? — mówił Jaś Kapela.

Fragment rozmowy natychmiast wywołał lawinę komentarzy. Najwięcej emocji wzbudziło porównanie do kasjerki z Lidla, bo wielu internautów odebrało je nie jako głos w obronie artystów, lecz jako niefortunną pretensję wobec osób wykonujących zwykłą, codzienną pracę.

Jacek Sasin nie wytrzymał. „Kompletne odklejenie”

Do sprawy odniósł się Jacek Sasin. Polityk PiS udostępnił fragment nagrania i wykorzystał go do ostrego uderzenia w rząd oraz partie tworzące obecną większość.

— Każdemu, kto nie rozumie różnicy w podejściu do spraw Polaków między PiS a partiami koalicji 13 grudnia — pokazujcie to nagranie. Kompletne odklejenie od rzeczywistości — napisał Sasin w serwisie X.

Każdemu, kto nie rozumie różnicy w podejściu do spraw Polaków między PiS a partiami koalicji 13 grudnia - pokazujcie to nagranie. Kompletne odklejenie od rzeczywistości. — Jacek Sasin (@SasinJacek) May 28, 2026

Wpis Sasina szybko podbił polityczną awanturę wokół nagrania. Były minister pokazał słowa Kapeli jako przykład oderwania części środowisk lewicowo-liberalnych od codziennych problemów pracowników. Najmocniej wybrzmiało porównanie do kasjerki z Lidla, bo wielu komentujących odebrało je jako pretensję wobec osób, które wykonują zwykłą, etatową pracę i zarabiają więcej niż on po latach działalności twórczej.

Lawina komentarzy po wypowiedzi Kapeli

Słowa Kapeli skomentowali również dziennikarze i publicyści. Łukasz Zboralski napisał ostro: „Lewicowcy gardzący ludźmi pracy. Polska to kabaret”. Dziennikarka Dominika Długosz zareagowała ironią, pisząc: „Jest to wsparcie, którego KO zdecydowanie brakowało”. Publicysta Michał Kolanko również zakpił z sytuacji: „Jaś Kapela ze wsparciem dla znajdującego się w defensywie rządu”.

Dyskusja szybko wyszła więc poza samą ustawę o zabezpieczeniu socjalnym artystów. W centrum znalazło się pytanie, jak mówić o wsparciu dla twórców, żeby nie przeciwstawiać ich ludziom pracującym w sklepach, usługach czy na etatach za niższe wynagrodzenia.

Ustawa dla artystów i polityczny prezent dla opozycji

Rządowy projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów już wcześniej budził emocje. Zwolennicy przekonują, że osoby działające w kulturze często pracują nieregularnie, nie mają stabilnych umów i wypadają poza klasyczne mechanizmy zabezpieczenia społecznego. Przeciwnicy pytają, dlaczego państwo miałoby tworzyć specjalne rozwiązania dla jednej grupy zawodowej, skoro wielu Polaków mierzy się z podobną niepewnością finansową.

