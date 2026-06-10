Katarzyna Żak wzruszyła fanów! Gwiazda "Rancza" pokazała pierwsze zdjęcia z planu

Tego nikt się nie spodziewał! Katarzyna Żak wróciła do swojej kultowej roli

Przez lata wydawało się, że historia mieszkańców Wilkowyj została definitywnie zamknięta. Mimo to widzowie nie przestawali marzyć o powrocie jednej z najpopularniejszych produkcji w historii polskiej telewizji. Teraz te marzenia stają się rzeczywistością. Wszystko wskazuje na to, że twórcy postanowili ponownie zaprosić widzów do świata dobrze znanych bohaterów. Emocje są ogromne, a pierwsze materiały z planu tylko podsycają atmosferę oczekiwania.

Zobacz też: Solejukowa z "Rancza" tak śpiewa?! Katarzyna Żak pokazała się na próbach w Opolu. Wszyscy oniemieli

Polacy oszaleją z radości! Kultowe "Ranczo" wraca na ekrany

Jedną z pierwszych osób, które uchyliły rąbka tajemnicy, była Katarzyna Żak. Aktorka opublikowała fotografie z planu serialu i zamieściła pod nimi wpis, który natychmiast przyciągnął uwagę fanów.

Cześć Kazia! Tu Kasia. Nie sądziłam, że jeszcze się spotkamy! - napisała w sieci aktorka.

Te słowa wywołały prawdziwą eksplozję emocji. Dla wielu widzów Kazimiera Solejuk była jedną z najbardziej lubianych postaci serialu. Nic więc dziwnego, że powrót bohaterki stał się jednym z najgorętszych tematów w sieci.

Zobacz też: Szroeder jak księżniczka, Żak jak posągowa królowa i Bończyk niczym syrenka! Finał Opola należał do nich

Zdjęcia opublikowane przez aktorkę pokazują, że prace nad kontynuacją są już zaawansowane. Fani natychmiast zaczęli analizować każdy szczegół fotografii, próbując odgadnąć, co wydarzy się w nowych odcinkach.

W komentarzach nie brakowało wzruszenia. Wielu internautów przyznało, że wychowało się na "Ranczu" i nie może uwierzyć, że po tylu latach ponownie zobaczy swoich ulubionych bohaterów na ekranie.

Powrót serialu budzi ogromne zainteresowanie także dlatego, że produkcja przez lata biła rekordy popularności. Losy mieszkańców Wilkowyj śledziły miliony Polaków, a wiele postaci zyskało status kultowych!

Zobacz też: Jak siostry: Racewicz, Kasprzyk i Żak w jednym klimacie. A Tadla? Wyglądała znakomicie

Zobacz naszą galerię: Katarzyna Żak przerwała milczenie. Jej wpis rozwiał wszelkie wątpliwości

63

Sonda Cieszycie się, że "Ranczo" wraca? Tak, czekałem/czekałam na to od lat! Nie, bez Kusego i Japycza nie ma to sensu Nie mam zdania