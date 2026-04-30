Dzieci poprosiły Donalda Tuska o zrobienie tego w Sejmie. Wideo hitem sieci!

W czwartek (30 kwietnia 2026 roku) w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie wotum zaufania dla minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, oraz minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Obu pań stanowczo bronił z sejmowej mównicy premier Donald Tusk. – Pierwsze skojarzenie, jakie mi się nasunęło, kiedy słuchałem niektórych mówców ze strony PiS czy Konfederacji, to było skojarzenie z popularnymi w waszym obozie politycznym freak fightami. Mam wrażenie, że chcielibyście zamienić Sejm w taką wielką klatkę – mówił. Kiedy z ławy zaczął do niego wykrzykiwać Janusz Kowalski, Tusk odparł: "Ale zdejmij marynarkę, chłopie, bo to dziwnie będzie wyglądać w klatce".

Zobacz: OFICJALNIE! Sejm podjął decyzję ws. minister klimatu! Wiemy, co z Pauliną Hennig-Kloską

Gdy Tusk zmierzał na mównicę drugi raz, podszedł do niego poseł PiS Łukasz Kmita. Polityk wymachiwał telefonem i chciał coś pokazać szefowi rządu. - Proszę stąd wyjść. Nigdy z panem nie byłem i nie będę na "ty" - grzmiał premier. - Chciałem powiedzieć, że jesteśmy przyzwyczajeni do takich zachowań, jakie zaprezentował pan poseł Kmita, ale to byłaby katastrofa, jakbyśmy się przyzwyczaili. Nigdy się nie przyzwyczaimy do braku kultury i chamstwa na tej sali, niezależnie od waszych starań - mówił.

Sprawdź: Poseł Tuska powiedział TO na antenie! Gozdyra myślała, że się przesłyszała

Ostatecznie obie panie zachowały swoje stanowisko, co musiało dobrze wpłynąć na samopoczucie premiera. W sieci szybko pojawiło się nagranie, na którym Tusk reaguje na nietypową prośbę dzieci i robi "67". To wiralowy trend z 2025 roku, popularny na TikToku i Instagramie, który wywodzi się z piosenki rapera Skrilla „Doot Doot (6 7)”. Często nie ma konkretnego znaczenia, funkcjonując jako "brainrot" – żartobliwy, powtarzalny slang, bądź też gest, który wykonał Tusk.

Co jak co, ale premier Tusk umie 💣 w internet. Boomer Nawrocki nie kuma 67, zakład?Czytam teraz, że KO ma 'poluzować krawaty, rozluźnić apaszki, smartfon do sejfie i w drogę'. Sześć spotkań dziennie i bastiony prawicy.Od siebie powtórzę: wszyscy jak żona Cezara! I 67! 🤍 ❤️ pic.twitter.com/yEraIVq2Sf— Maggie Python 🇵🇱 🇪🇺 🇺🇦 🏳️‍🌈 (@maggiepython) April 30, 2026

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie