Marta Nawrocka spotkał dawno niewidzianą Agatę Dudę. Wyglądały jak bliźniaczki! Niewiarygodne

W tym tygodniu polska para prezydencka udała się z wizytą do Chorwacji. Prezydent Karol Nawrocki brał udział w XI Szczycie oraz Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza. Zaś pierwsza dama wzięła udział w uroczystej kolacji wydawanej przez małżonkę Ministra Spraw Zagranicznych i Europejskich Chorwacji Marijanę Grlić Radman. W spotkaniu uczestniczyły także żony innych polityków, w tym: żona prezydenta Republiki Litewskiej Diana Nausėdienė, małżonka premiera Mołdawii Iulia Burunciuc, małżonka Sekretarza Energii USA Chrisa Wrighta Liz Atkinson–Wright, żona przewodniczącego Parlamentu Estońskiego Trinn Hussar oraz była pierwsza dama z Polski, czyli Agata Duda.

Program wizyty skierowany do partnerek polityków obejmował także wizytę przy Bramie Pile z XV wieku, nad którą znajduje się figura św. Błażeja – patrona Dubrownika. jest to główne wejście do Starego Miasta. Panie miały też okazję, by odwiedzić Klasztor Franciszkanów z XIV wieku, który skrywa „Male braće” – jedną z najstarszych działających aptek w Europie, od 1317 roku. Zdjęcia ze wspólnie spędzonego czasu pojawiły się w sieci.

Agata Duda i Marta Nawrocka jak bliźniaczki!

Od razu dało się zauważyć, że obie Polki, czyli Marta Nawrocka i Agata Duda, postawiły na niemal identyczne wiosenne stylizacje! Wyglądały niczym bliźniaczki. Dlaczego? Obie panie wybrały białe marynarki: Nawrocka miała marynarkę zapinaną na guziki, a Duda wiązaną w pasie. Obie też zawiązały bardzo podobne, wzorzyste apaszki w odcieniach brązu, obie też miały do marynarek dobrany ciemne stroje. Jedyna różnica była taka, że obecna pierwsza dama wybrała, jak to bywa u niej często, spodnie i obuwie na płaskiej podeszwie. Zaś była prezydneta pojawiła się w szpilkach i długiej sukience w kolorze gorzkiej czekolady. Różniły się też torebkami, Marta Nawrocka miała czarną torebkę, a Agata Duda kremową.

Warto dodać, że Inicjatywa Trójmorza została powołana w 2015 roku przez Andrzeja Dudę i prezydneta Chorwacji Kolindę Grabar–Kitarović, by zacieśniać współpracę krajów położonych nad Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Skupia 13 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Grecję, Łotwę, Litwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię, Węgry. Strategicznymi partnerami są Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Komisja Europejska, Turcja i Hiszpania, a od tego roku także Włochy.