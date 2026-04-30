Zaskakujące sceny przy grobie Łukasza Litewki. Było już ciemno, gdy do tego doszło

Paulina Jaworska
2026-04-30 8:59

Pogrzeb Łukasza Litewki był bardzo poruszający. W czasie uroczystości padło wiele ważnych słów na temat życia posła Łukasza Litewki, który dla wielu był przyjacielem i wsparciem. W ostatniej drodze chcieli mu towarzyszyć nie tylko najbliżsi czy ludzie ze świata polityki, ale także zwykli mieszkańcy Sosnowca. Grób parlamentarzysty pokryło morze kwiatów. Do późnego wieczora ludzie przychodzili, by pomodlić się przy grobie. Ale nie tylko ludzie gromadzili się w tym miejscu.

Tak wygląda grób Łukasza Litewki. Zalało go morze kwiatów
Galeria zdjęć 26

Pogrzeb Łukasza Litewki odbył się w Sosnowcu, trumna z ciałem polityka została złożona na miejscowym cmentarzu. Grób młodego posła znajduje się w nowej kwaterze, przy jednej z głównych alejek – w miejscu, które ma szczególny, symboliczny wymiar, ponieważ nieopodal pochowany jest znany społecznik Aleksander Widera – lekarz, który na przełomie XIX i XX wieku pracował w Sosnowcu, niosąc pomoc najuboższym mieszkańcom regionu, a jego postać posłużyła za inspiracją dla Stefana Żeromskiego do stworzenia postaci doktora Judyma w powieści „Ludzie bezdomni”. Na tym samym cmentarzu pochowany jest również Edward Gierek.  

Ci, którzy przybyli na pogrzeb, by towarzyszyć parlamentarzyście w jego ostatniej drodze, nie kryli, jak ważny był dla nich poseł Łukasz Litewka. Polityk zawsze gotowy do pomocy, troszczący się o osoby najsłabsze, ale i o zwierzęta, które zajmowały szczególne miejsce w jego sercu. Dlatego też nie dziwi, że na pogrzeb niektórzy żałobnicy zabrali ze sobą zwierzaki. Przed kościołem św. Joachima, w który odprawiana była msza zgromadzili się opiekunowie z psami, a potem ruszyli wraz z konduktem żałobnym w stronę cmentarza. 

Zresztą, do końca dnia, a nawet wieczorem, tłumy przychodziły na cmentarz, by przy mogile polityka zmówić modlitwę, pomilczeć, zapalić znicz, jednym słowem podziękować Litewce za jego piękne działania. W sieci pojawiło się zaskakujące nagranie sprzed grobu, które opublikował Dariusz Brzeski.

To znany twórca internetowy, edukator i aktywista, który podróżuję po Polsce z gąską siodłatą Sunny i kaczką staropolską Wirek. Mężczyzna przyjechał do Sosnowca właśnie z ptakami i odwiedził wraz z nimi miejsce wiecznego spoczynku posła. Na nagraniu widać, jak gąska dotyka dziobem zniczy: - PRZY GROBIE 💔🕯️ ŁUKASZA UWAZNA SUNNY dotyka stawiane znicze. Z też ciepłem, zrozumieniem i uważnością będącymi tutaj nie czymś unikalnym ale normą wśród "zagłębiaków" a on był po prostu jednym z nich...biorąc to wszystko tylko o jeden krok dalej i dodając swojej niesamowitej energii która nigdy nie zgaśnie.....

Galeria zdjęć 86
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

