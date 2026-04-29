Niewiarygodne sceny na ulicy! Wyborcy Tuska, Kaczyńskiego i Brauna podali sobie ręce

Adam Feder
2026-04-29 18:04

Na oczach milionów widzów, podczas rekordowego streamu Łatwoganga i zbiórki dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, doszło do całej serii pojednań. Doda i Magda Gessler, Tede i Peja, Wardęga i Fritz, a nawet Fagata i Oliwka Brazil — skonfliktowani dotąd celebryci publicznie przebaczali sobie dawne urazy. Adam Feder wyszedł na ulice Warszawy, żeby sprawdzić, czy ta atmosfera zgody i pojednania udzieliła się także zwykłym Polakom.

i

Czy skłóceni wyborcy partii prawicowych i koalicji rządzącej potrafią podać sobie ręce i się pogodzić? „Pojednanie wymaga zadośćuczynienia. Jak ja kogoś oszukałam albo zabrałam komuś pieniądze, to powinnam mu oddać, a nie tylko powiedzieć, że się pojednamy”, przekonywała kobieta. Emerytka, która przysłuchiwała się tej rozmowie, nie wytrzymała i zaczęła obrzucać Donalda Tuska szpetnymi obelgami.

„Czy byłaby pani w stanie podać rękę komuś, kto głosował na Donalda Tuska?”, zapytał reporter. „Nie!”, odparła krótko kobieta. Skłonny do pojednania nie był także mężczyzna, który paradował po ulicach Warszawy w czapce z ośmioma gwiazdkami. „Co pan ma tam napisane?”, zapytał reporter. „J**** PiS!”, odpowiedział dumnie.

Adamowi Federowi udało się jednak namówić część rozmówców na drobny gest. Zwolennicy PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej uścisnęli dłonie sympatykom Koalicji Obywatelskiej czy Lewicy.

„To jest mój mąż. On jest zatwardziałym PiS-owcem, a ja nie”, mówiła kobieta, która przyznała, że w ostatnich wyborach głosowała na Donalda Tuska. „O cholero! Teraz się przyznałaś! Tusk to jest dla mnie czerwony pająk!”, wypalił wzburzony mężczyzna. Po chwili jednak czule przytulił żonę, wybaczając jej poglądy polityczne. Obejrzyjcie najnowsze „Komentery”!

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLACY
KOMENTERY