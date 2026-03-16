Oscary 2026. Wielki sukces Maćka Szczerbowskiego! Polak zdobył prestiżową statuetkę

"The Girl Who Cried Pearls" z Oscarem za najlepszą krótkometrażową animację
Podczas tegorocznej ceremonii rozdania Oscarów nagrodę w kategorii najlepsza krótkometrażowa animacja zdobył film "The Girl Who Cried Pearls" (tłum. "Dziewczyna, która płakała perłami"). Autorem produkcji jest duet twórców - Maciek Szczerbowski i Chris Lavis.
Animacja opowiada historię ubogiego chłopca, który zakochuje się w dziewczynce posiadającej niezwykły dar - jej łzy zamieniają się w perły. Chłopak zaczyna sprzedawać je pracownikowi lombardu, który z czasem domaga się coraz więcej. Opowieść łączy elementy baśni z moralitetem o chciwości, miłości i konsekwencjach ludzkich decyzji.
Produkcja zdobyła uznanie członków Amerykańskiej Akademii Filmowej, pokonując inne nominowane tytuły w tej kategorii, czyli "Butterfly", "Wiecznie zielony", "Plan emerytalny" i "The Three Sisters". Mimo silnej konkurencji to właśnie "The Girl Who Cried Pearls" sięgnęła po Oscara 2026.
Maciek Szczerbowski i Chris Lavis zdobyli Oscara 2026
Maciek Szczerbowski od lat współpracuje z kanadyjskim reżyserem Chrisem Lavisem. Artyści od 1997 roku tworzą wspólnie grupę artystyczną Clyde Henry Productions, specjalizującą się w autorskich animacjach.
Ich pierwszym profesjonalnym filmem był "Madame Tutli-Putli" z 2007 roku. Produkcja została bardzo dobrze przyjęta na świecie - zdobyła dwie nagrody na festiwalu w Cannes oraz otrzymała nominację do Oscara. Tegoroczna statuetka dla "The Girl Who Cried Pearls" jest więc kolejnym ważnym etapem w karierze duetu i jednocześnie ogromnym sukcesem dla polskiego twórcy współodpowiedzialnego za film.
Kolejny polski akcent w historii Oscarów
Wygrana Maćka Szczerbowskiego to kolejny przykład obecności polskich twórców w światowej kinematografii. Choć wielu z nich pracuje przy międzynarodowych produkcjach, ich nazwiska coraz częściej pojawiają się wśród laureatów i nominowanych do najważniejszych nagród filmowych. W tym roku polski akcent był także w kategorii kostiumów - nominację za projekty do filmu "Hamnet" otrzymała kostiumografka Małgosia Turzańska. Ostatecznie jednak statuetka trafiła do twórców kostiumów do filmu "Frankenstein", a Polka musiała obejść się smakiem.