Hanna Gronkiewicz-Waltz zachwyca na zdjęciu sprzed lat! Wygląda niczym gwiazda kina lat 70.

Hanna Gronkiewicz-Waltz podzieliła się z internautami fotografią sprzed pół wieku. Europosłankę wzięło na wspominki za sprawą trwających matur. Jak wiemy maj to miesiąc, w którym uczniowie zdają egzamin dojrzałości. Dlatego też Gronkiewicz-Waltz powróciła wspomnieniami do dawnych czasów, gdy sama była nastolatką: - Tydzień maturalny nastroił mnie do sentymentalnego powrotu do mojej matury. Przeglądałam zdjęcia z tamtego czasu. Zadzwoniłam do koleżanki z liceum, z którą cały czas utrzymujemy kontakt. Bardzo sobie cenię takie znajomości…. 🥰 - przyznała polityczka. Dodając na temat zdjęcia: - Jedno ze zdjęć poniżej - zobaczcie niespełna dwudziestoletnią Hannę wiele lat temu, w maju, zaraz po maturach.

Gdy internauci zobaczyli zdjęcia młodej europosłanki od razu wpadli w zachwyt! - Przepięknie... ❤️ piękna i mądra kobieta!!; Piękna dziewczyna!!! Nic się pani nie zmieniła!!; Piękna z pięknymi włosami; Śliczne zdjęcie ,ślicznej Hanny….serdeczności; Świetne zdjęcie, przypomniały mi się tamte lata; Niezmiennie ten sam uśmiech... - posypały się komplementy w komentarzach. Nic dziwnego, bo nastoletnia Hania wyglądała niczym gwiazda kina. Nosiła modą wówczas fryzurę i strój. Na zdjęciu widać ją ubraną w kusą spódniczkę we wzory i sandałki na obcasach, jasnym jest, że znała się na ówczesnej modzie.

Hanna Gronkiewicz-Waltz ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego przy ul. Dolnej w Warszawie. - Lubiłam się uczyć, ale nie pod przymusem. Byłam dobra i z polskiego, i z matematyki - wspominała była prezydent Warszawy. Kształciła się także muzycznie, a jak sama mówiła, dzięki tej szkole nauczyła się dyscypliny i panowania nad tremą. W 1975 ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją publiczne prawo gospodarcze.

W 1981 uzyskała stopień doktora na podstawie pracy zatytułowanej Rola ministra przemysłowego w zarządzaniu gospodarką państwową. W 1993, już jako urzędujący prezes NBP, na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pod tytułem Bank Centralny – od gospodarki planowej do rynkowej otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.