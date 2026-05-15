69-letnia Monika Olejnik pokazała nogi do nieba w mini! Nie tylko tym zwracała uwagę

Monika Olejnik jest znana z eksperymentowania z modą i noszenia oryginalnych stylizacji, często łącząc różne kroje i fasony, a także używając dodatków od światowej sławy projektantów.

Została sfotografowana w "niezwykle stylowym zestawie" składającym się z czerwonego płaszcza i mini spódniczki, co podkreśliło jej dobrą figurę mimo 69 lat.

Dodatki robią wrażenie: torebka Chanel kosztowała ponad 29 702 zł, a szpilki Prada niemal 7 755 zł, co łącznie daje kwotę 37 457 zł.

Monika Olejnik znana jest przede wszystkim fanom "Kropki nad i", gdzie bezkompromisowo przepytuje polityków wszystkich frakcji. Przez lata pracy przed kamerami zdobyła niezwykła pewność siebie i charyzmę, co widać w każdym odcinku jej programu. To jednak nie są jej jedyne znaki rozpoznawcze. Dziennikarka uwielbia eksperymentować z modą, łącząc różne kroje, fasony, materiały oraz kolory, dzięki czemu często uzyskuje niezwykle oryginalne stylizacje. Nie stroni też od ubrań czy dodatków od światowej sławy projektantów. Tym razem została przyłapana w niezwykle stylowym zestawie.

Monika Olejnik w mini

Monika Olejnik została sfotografowana, gdy szła do krawca. Nawet na taką okazję zadbała, by jej strój był nieskazitelny! Wybrała lekki płaszcz w czerwonym kolorze, który niemal całkowicie zasłonił spódniczkę mini. Dzięki temu dziennikarka odsłoniła nogi aż do nieba, a efekt dodatkowo podkreśliły brązowe szpilki. Trzeba przyznać, że ma się czym pochwalić! Mimo 69 lat, gwiazda TVN cały czas ćwiczy i dba o formę, co doskonale widać po jej figurze. Miała także czarną torebkę i okulary przeciwsłoneczne, a włosy zostawiła rozpuszczone.

Ceny dodatków

Warto zwrócić uwagę na ceny niektórych elementów jej garderoby. Torebka to Chanel, wykonana z cielęcej skórki. Jej cena to ponad 6000 funtów, co w przeliczeniu na złotówki przy obecnym kursie daje kwotę 29 702 zł. To jeszcze nie wszystko. Jak się okazuje, buty to postarzane szpilki od Prady za niemal 1 600 funtów, co daje 7 755 zł. To oznacza, że za same dodatki zapłaciła aż 37 457 zł! Od takiej kwoty może niejednemu zakręcić się w głowie. Trzeba jednak przyznać, że efekt końcowy jest wyjątkowo stylowy.

W naszej galerii zobaczysz Monikę Olejnik w mini:

28

Sonda Lubisz Monikę Olejnik? Tak Nie Nie wiem