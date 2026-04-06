Dwoje uduszonych dzieci w lodówce! "Bawiły się w chowanego"

Zofia Dąbrowska
2026-04-06 21:28

Tragiczny finał zabawy w chowanego! 5-letni chłopiec i 8-letnia dziewczynka zginęli uduszeni w nieużywanej lodówce we własnym domu. Dzieci weszły do środka, bo chciały, żeby nikt ich nie znalazł, ale wieko zatrzasnęło się nad nimi. Uwięzione maluchy nie potrafiły wydostać się samodzielnie ze śmiertelnej pułapki.

Dzieci zatrzasnęły się w lodówce! Nie żyją

i

8-letnia dziewczynka i 5-letni chłopiec udusili się podczas zabawy chowanego. Zatrzasnęli się w lodówce

8-letnia dziewczynka i jej 5-letni brat zginęli podczas zabawy w chowanego! Jak podaje Noticias, dzieci weszły do nieużywanej lodówki stojącej w domu i nie były w stanie się z niej wydostać. Rodzeństwo z Kolumbii zostało na krótko samo w domu w miejscowości Vista Hermosa. Rodzice zeznali potem, że wyszli tylko na około 20 minut, żeby zrobić zakupy. W tym czasie dzieci bawiły się razem, jak często to robiły. Według relacji ojca, lodówka była odłączona od prądu i nie była używana.  8-letnia Saori Guevara Tiller i 5-letni Darien Guevara Tiller weszli do środka urządzenia w trakcie zabawy. W pewnym momencie klapa się zamknęła. Nie mogły jej już otworzyć i zaczęły się dusić. Rodzice odkryli tragedię po powrocie do domu. Nie mogli znaleźć dzieci, więc zaczęli ich szukać. W końcu natrafili na lodówkę.

Dzieci zostały zabrane przez rodziców do Szpitala Miejskiego w Vista Hermosa w stanie krytycznym

Dzieci zostały przewiezione do szpitala, ale lekarze nie byli w stanie im pomóc. Stwierdzono ich zgon. Z oficjalnego raportu przytaczanego przez kolumbijskie media wynika, że ​​około godziny 22:30 chłopiec i dziewczynka zostali zabrani przez rodziców do Szpitala Miejskiego w Vista Hermosa w stanie krytycznym. Pomimo wysiłków medyków, brat i siostra zostali w końcu uznani za zmarłych. Policja bada sprawę i ustala dokładny przebieg zdarzenia. Trwają też sekcje zwłok, które mają potwierdzić przyczynę śmierci i to, że rodzice dzieci na pewno mówią prawdę o okolicznościach tego tragicznego zdarzenia. 

KOLUMBIA
ZABAWA W CHOWANEGO