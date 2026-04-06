Dwoje uduszonych dzieci w lodówce! "Bawiły się w chowanego"

8-letnia dziewczynka i 5-letni chłopiec udusili się podczas zabawy chowanego. Zatrzasnęli się w lodówce

8-letnia dziewczynka i jej 5-letni brat zginęli podczas zabawy w chowanego! Jak podaje Noticias, dzieci weszły do nieużywanej lodówki stojącej w domu i nie były w stanie się z niej wydostać. Rodzeństwo z Kolumbii zostało na krótko samo w domu w miejscowości Vista Hermosa. Rodzice zeznali potem, że wyszli tylko na około 20 minut, żeby zrobić zakupy. W tym czasie dzieci bawiły się razem, jak często to robiły. Według relacji ojca, lodówka była odłączona od prądu i nie była używana. 8-letnia Saori Guevara Tiller i 5-letni Darien Guevara Tiller weszli do środka urządzenia w trakcie zabawy. W pewnym momencie klapa się zamknęła. Nie mogły jej już otworzyć i zaczęły się dusić. Rodzice odkryli tragedię po powrocie do domu. Nie mogli znaleźć dzieci, więc zaczęli ich szukać. W końcu natrafili na lodówkę.

Dzieci zostały zabrane przez rodziców do Szpitala Miejskiego w Vista Hermosa w stanie krytycznym

Dzieci zostały przewiezione do szpitala, ale lekarze nie byli w stanie im pomóc. Stwierdzono ich zgon. Z oficjalnego raportu przytaczanego przez kolumbijskie media wynika, że ​​około godziny 22:30 chłopiec i dziewczynka zostali zabrani przez rodziców do Szpitala Miejskiego w Vista Hermosa w stanie krytycznym. Pomimo wysiłków medyków, brat i siostra zostali w końcu uznani za zmarłych. Policja bada sprawę i ustala dokładny przebieg zdarzenia. Trwają też sekcje zwłok, które mają potwierdzić przyczynę śmierci i to, że rodzice dzieci na pewno mówią prawdę o okolicznościach tego tragicznego zdarzenia.

#AtenciónCN ⚫🔴 Un hecho que genera profunda conmoción se registró en la noche de ayer sábado 4 de abril en Vista Hermosa, donde dos niños fueron encontrados sin vida al interior de un refrigerador en su vivienda.Las víctimas fueron identificadas como Saori Guevara Tiller, de… pic.twitter.com/lkonalpwp3— Cúcuta Noticias (@CucutaNoticias) April 5, 2026

