Jak do tego doszło? Auto zawisło na barierkach nad rzeką. Służby szukają właściciela

Mercedes zawisł nad rzeką w powiecie wejherowskim. Policja wyjaśnia okoliczności nietypowego zdarzenia

Policjanci prowadzą czynności w sprawie samochodu, który zawisł na barierkach nad rzeką Redą w Bolszewie, w powiecie wejherowskim. Osobowy mercedes najprawdopodobniej uderzył w zabezpieczenia i zatrzymał się nad przeprawą. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w Poniedziałek Wielkanocny. Ze względów bezpieczeństwa funkcjonariusze zdecydowali wówczas o zamknięciu przeprawy.

Jak doszło do takiej sytuacji? Na razie odpowiedzi na to pytanie nie znają także sami policjanci. Patrol drogówki, który pojawił się na miejscu, nie zastał nikogo ani w aucie, ani w jego pobliżu.

- Policjanci prowadzą czynności w tej sprawie. Na miejscu pracował technik kryminalistyki, który przeprowadził oględziny pojazdu i miejsca zdarzenia oraz zabezpieczył ślady. Trwają ustalenia dotyczące przebiegu zdarzenia oraz osoby, która kierowała pojazdem - informuje KPP Wejherowo w mediach społecznościowych.

Rozbity mercedes zniszczył infrastrukturę. Konieczna pilna naprawa

Most został zamknięty do odwołania. Policja apeluje do kierowców i pieszych o stosowanie się do zaleceń oraz zachowanie ostrożności.

- Most w Bolszewie na ul. Polnej został zamknięty zarówno dla ruchu pojazdów, jak i pieszych. Infrastruktura jest poważnie uszkodzona, miejsce zostało zabezpieczone taśmą. Objazd może się odbywać przez miejscowość ORLE - czytamy w komunikacie.

Uszkodzony samochód doprowadził do poważnych zniszczeń infrastruktury drogowej. O zdarzeniu powiadomiono już zarządcę drogi.

- Informacja o uszkodzeniach została przekazana do zarządcy drogi z prośbą o naprawę infrastruktury - dodają funkcjonariusze.

