Schował się w skrzyni na pościel. Partnerka kryła poszukiwanego 37-latka

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-04-04 19:21

Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, ale po kilku miesiącach wpadł. Policjanci z Gdańska zatrzymali 37-latka poszukiwanego listem gończym, który próbował uniknąć odpowiedzialności, chowając się… w skrzyni na pościel. Teraz trafi do więzienia, gdzie spędzi najbliższe cztery lata.

Schował się w skrzyni na pościel. Partnerka kryła poszukiwanego 37-latka

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
  • 37-letni mężczyzna, poszukiwany listem gończym za kradzież z włamaniem, został zatrzymany w Starogardzie Gdańskim.
  • Uciekinier, ukrywający się wcześniej za granicą, próbował uniknąć aresztowania, chowając się w skrzyni na pościel.
  • Mężczyzna trafi do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.
Schował się w skrzyni na pościel. Tak próbował uniknąć więzienia

W czwartek, 2 kwietnia po godzinie 16, funkcjonariusze z wydziału poszukiwań komendy wojewódzkiej zatrzymali 37-letniego mężczyznę ściganego listem gończym. Nakaz jego zatrzymania wydał Sąd Rejonowy w Kartuzach w związku z przestępstwem kradzieży z włamaniem. Mężczyzna od kilku miesięcy ukrywał się poza granicami Polski.

- Ustalenia funkcjonariuszy doprowadziły ich do jednego z mieszkań na terenie Starogardu Gdańskiego, gdzie miał przebywać poszukiwany. Drzwi otworzyła jego partnerka, która starała się przekonać policjantów, że nie ma go w lokalu. Mężczyzna słysząc to postanowił schować się w skrzyni na pościel. Na nic to się zdało, bo już chwilę później trafił w ręce poszukiwaczy - informują policjanci z Gdańska.

Koniec ukrywania. 37-latek trafi za kratki

Zatrzymany 37-latek został przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Starogardzie Gdańskim. Stamtąd zostanie doprowadzony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

- To już kolejna w ostatnim czasie, skuteczna realizacja policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób komendy wojewódzkiej. Każda osoba ukrywająca się przed wymiarem sprawiedliwości musi mieć świadomość nieuchronności zasądzonych kar - dodają funkcjonariusze.

