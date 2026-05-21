Koszmar na drodze! 7-latek na rowerze wpadł pod koła BMW. Dziecko trafiło do szpitala

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-05-21 10:17

Chwila nieuwagi zakończyła się tragedią! W Krępie Słupskiej (woj. pomorskie) pod koła nadjeżdżającego BMW wjechał zaledwie 7-letni chłopiec jadący na rowerze. Dziecko zostało ranne i natychmiast zostało przetransportowane do szpitala. Policjanci apelują do rodziców o szczególną ostrożność i przypominają, że najmłodsi rowerzyści są wyjątkowo narażeni na tragiczne skutki wypadków drogowych. Szczegóły poniżej.

7-latek wjechał pod BMW! Groźny wypadek pod Słupskiem

We wtorek, 19 maja około godziny 18 dyżurny słupskiej policji otrzymał zgłoszenie o groźnym wypadku drogowym w Krępie Słupskiej. Według wstępnych ustaleń doszło tam do potrącenia 7-letniego chłopca jadącego na rowerze. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

- Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że 7-letni chłopiec, jadąc swoim rowerem, wjechał pod nadjeżdżające BMW. W wyniku tego zdarzenia dziecko z obrażeniami nogi trafiło do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku - informują policjanci.

Nowe przepisy dla młodych rowerzystów! Rodzice mogą dostać wysoki mandat

Policjanci pracujący na miejscu zabezpieczyli ślady, wykonali oględziny oraz sporządzili szczegółową dokumentację, w tym zdjęcia z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze przypominają również, że dziecko może samodzielnie poruszać się rowerem po drogach publicznych dopiero po ukończeniu 10. roku życia i zdobyciu karty rowerowej.

- Rodzic, który udostępni rower dziecku, które nie ma takich uprawnień może liczyć się z mandatem w wysokości 1000 złotych! - przypomina policja.

To jednak nie koniec zmian. Od 3 czerwca 2026 roku dzieci i młodzież do 16. roku życia będą miały obowiązek jazdy w kaskach ochronnych podczas korzystania z roweru, hulajnogi elektrycznej oraz innych urządzeń transportu osobistego.

- Słupscy policjanci codziennie kontrolując kierowców, zwracają szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu. Rowerzyści, motorowerzyści oraz osoby jeżdżące innymi jednośladami, takimi jak motocykle, hulajnogi elektryczne, czy inne urządzenia transportu osobistego w przypadku zdarzenia drogowego są narażenie na poważne uszkodzenia ciała. Funkcjonariusze podczas kontroli zwracają uwagę na zachowania kierujących innymi pojazdami, które mogą stwarzać zagrożenie dla miłośników jednośladów - dodają mundurowi.

Przeczytaj także:
Horror w taksówce w Gdańsku! Szokujące zachowanie nastoletnich pasażerów, kiero…
7-latek wjechał pod BMW! Groźny wypadek pod Słupskiem
Galeria zdjęć 5
DR KASIA: Polscy politycy powinni odrobić lekcje z mówienia jednym głosem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki