Horror w taksówce w Gdańsku! Szokujące zachowanie nastoletnich pasażerów, kierowca trafił do szpitala

Dawid Piątkowski
2026-05-21 9:10

Nocny kurs taksówką zamienił się w prawdziwy horror! W Gdańsku dwóch 16-latków miało brutalnie zaatakować kierowcę taxi. Mężczyzna był bity, kopany i raniony niebezpiecznym narzędziem. Po wszystkim nastolatkowie sami zadzwonili na numer alarmowy. Jednak zanim na miejsce dotarła policja — uciekli. Teraz o ich losie zdecyduje sąd rodzinny. Szczegóły poniżej.

Horror podczas nocnego kursu w Gdańsku. 16-latkowie mieli brutalnie zaatakować taksówkarza

Do wstrząsającego zdarzenia doszło w gdańskiej dzielnicy Kokoszki. W nocy z 14 na 15 maja dwóch 16-latków zamówiło kurs taksówką. Przejazd szybko zamienił się jednak w koszmar. Nagle, z niewyjaśnionych przyczyn nastolatkowie mieli brutalnie zaatakować kierowcę, który ich przewoził. Podczas zdarzenia jeden z napastników posłużył się niebezpiecznym narzędziem.

- W nocy z 14 na 15 maja w rejonie dzielnicy Kokoszki miało dojść do pobicia kierowcy taksówki przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Z ustaleń policjantów wynika, że pokrzywdzony był bity i kopany. Jeden z napastników miał zadawać ciosy niebezpiecznym narzędziem - relacjonują policjanci z Gdańska.

Najpierw skatowali taksówkarza, potem zadzwonili po pomoc! Szokujące zachowanie 16-latków

Pobity taksówkarz doznał licznych obrażeń i potrzebował pomocy medycznej. Chwilę po brutalnym ataku sprawcy sami zadzwonili pod numer alarmowy i poinformowali o całym zajściu. Zanim jednak na miejsce dotarł policyjny patrol, nastolatkowie uciekli. Funkcjonariusze błyskawicznie rozpoczęli poszukiwania nastolatków.

- Kryminalni z komisariatu w Osowej natychmiast zajęli się sprawą i w niedzielę zatrzymali dwóch 16-letnich sprawców tego czynu. Nieletni zostali zatrzymani i doprowadzeni do jednostki Policji, a następnie osadzeni w Policyjnej Izbie Dziecka - dodają mundurowi.

Teraz za brutalny atak 16-latkowie odpowiedzą przed sądem rodzinnym i nieletnich.

