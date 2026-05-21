Weekend w Gdańsku z rosnącą temperaturą. Niedziela będzie najcieplejsza, ale z deszczem

Pogoda w Gdańsku: 22-24 maja

Mieszkańców Gdańska czeka weekend z wyraźnym trendem wzrostu temperatury, ale jednocześnie pogarszającymi się warunkami. Piątek zapowiada się na spokojny i pogodny dzień, jednak sobota i niedziela przyniosą więcej chmur, a na koniec weekendu także opady. Najwyższą temperaturę termometry wskażą w niedzielę, która będzie zarazem jedynym deszczowym dniem.

Słoneczny i chłodny początek weekendu

Piątek, 22 maja, przywita gdańszczan bezchmurnym niebem, co stworzy dobre warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Będzie to jednak najchłodniejszy dzień weekendu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 18 stopni Celsjusza, natomiast temperatura minimalna wyniesie blisko 10°C. Wiatr będzie słaby, jego prędkość nie przekroczy 3 m/s.

Cieplejsza, ale pochmurna sobota

W sobotę pogoda w Gdańsku ulegnie zmianie. Na niebie pojawi się znacznie więcej chmur i będzie ono całkowicie zachmurzone. Mimo to nie należy spodziewać się opadów deszczu. Temperatura odczuwalnie wzrośnie – w ciągu dnia osiągnie około 19 stopni, a najchłodniej będzie w okolicy 11°C. Podobnie jak w piątek, wiatr pozostanie słaby, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Najcieplejszy dzień weekendu z opadami deszczu

Niedziela, 24 maja, przyniesie kolejną zmianę aury i będzie dniem z największymi kontrastami. Z jednej strony będzie to najcieplejszy dzień weekendu – termometry pokażą nawet 21 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna wyniesie około 12°C. Z drugiej strony, to właśnie w niedzielę prognozowane są słabe opady deszczu. Nieco mocniej powieje też wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Gdańsku?

Piątkowa, słoneczna pogoda będzie idealna na długie spacery i aktywności na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać ten dzień, ponieważ będzie najbardziej pogodny. Sobota, choć pochmurna, pozostanie sucha, co wciąż pozwoli na wyjście z domu i zwiedzanie miasta bez parasola. Niedzielne lekkie opady mogą skłonić do wyboru miejsc pod dachem, choć krótki spacer w deszczu przy wyższej temperaturze również może być przyjemny.

Dane pogodowe: OpenWeather