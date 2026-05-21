Burze wracają nad Polskę! IMGW ostrzega przed ulewami i silnym wiatrem

Od kilku dni nad Polską pojawiają się gwałtowne burze. Choć nie występują wszędzie, tam gdzie się pojawią, potrafią przynieść intensywne opady deszczu, grad oraz silny wiatr. Synoptycy ostrzegają, że w najbliższych godzinach niespokojna pogoda obejmie niemal cały kraj. Szczególnie uważać muszą mieszkańcy czterech regionów. To właśnie tam IMGW wydał żółte alerty pogodowe.

W czwartek, 21 maja, burze mogą pojawić się niemal w całej Polsce, z wyjątkiem zachodnich i północno-zachodnich regionów kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Lokalnie prognozowane są intensywne opady deszczu do 20 mm, a miejscami nawet do 35 mm. Alerty będą obowiązywać od godziny 12 do 20.

W czasie burz mogą występować utrudnienia na drogach oraz lokalne podtopienia, szczególnie w miejscach słabiej odprowadzających wodę. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na trasach lokalnych i podczas intensywnych opadów.

Burze nadciągają nad Pomorze! IMGW wydało alerty dla regionu

Na niespokojną pogodę powinni przygotować się mieszkańcy Pomorza. O wydaniu ostrzeżeń meteorologicznych pierwszego stopnia przed burzami dla części województwa pomorskiego poinformowało m.in. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Alert obowiązuje od czwartku, 21 maja od godziny 7:30 do piątku, 22 maja do godziny 7:30.

Jak relacjonuje "Puls Gdańska", synoptycy ostrzegają, że burze mogą mieć miejscami gwałtowny przebieg i powodować chwilowe utrudnienia. Czwartek ma być najbardziej dynamicznym dniem pod względem pogody. Prognozowane są opady deszczu oraz lokalne burze. W Gdańsku temperatura wzrośnie do około 19 stopni Celsjusza, a wiatr osiągnie prędkość do 11 km/h.

Niebezpieczna pogoda nad Pomorzem. Służby apelują o ostrożność

Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności, zabezpieczenie rzeczy znajdujących się na balkonach i posesjach oraz śledzenie bieżących komunikatów pogodowych. Burze mogą powodować utrudnienia na drogach, ograniczoną widoczność i lokalne przerwy w dostawie prądu.

W piątek, 22 maja sytuacja pogodowa na Pomorzu zacznie się poprawiać. Pojawi się więcej przejaśnień, a temperatura wzrośnie do około 21 stopni. Jeszcze lepiej zapowiada się weekend! Synoptycy prognozują spokojniejszą aurę i ocieplenie nawet do 24 stopni Celsjusza.

