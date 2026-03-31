Gdańska orangutanica Raja ma 54 lata i maluje obrazy. Liczy się nie tylko kolor kredek, ale i smak!

Gdańska orangutanica Raja wykazuje niezwykłe talenty. Ma 54 lata i uwielbia rysować

Raja to zwierzę o wielu umiejętnościach. Potrafi zamiatać, myć podłogę, a nawet „robić pranie” z ubrań, które dostaje do zabawy. Choć ma już 54 lata, wciąż jest pełna energii i potrafi ją dobrze wykorzystać. W gdańskim zoo mieszka od 2000 roku. Jako artystka najchętniej tworzy w samotności. Zwłaszcza gdy dostanie kredki i czystą kartkę papieru.

- Głośnymi cmoknięciami daje znak swoim opiekunom, że czas na pracę artystyczną. Dostaje kredki świecowe (nietoksyczne, bo nie tylko kolor się liczy ale i smak), blok rysunkowy i przystępuje do twórczej pracy. Nie każde dzieło uznaje za udane i szybko je niszczy. Za te godne wystawienia pobiera opłatę w postaci ulubionych smakołyków – bananów, orzechów czy suszonych moreli - czytamy na stronie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Jak na artystkę przystało, Raja ma też swoje nietypowe upodobania. Lubi przebierać się w ubrania przeznaczone do zabawy. Szczególnie upodobała sobie sukienki, kapelusze i rajstopy. Chętnie zaskakuje odwiedzających, a jej najnowsze prace można oglądać do 8 maja w Projektorni w Brzeźnie, należącej do Gdańskiego Archipelagu Kultury.

Wystawa prac Rai w Brzeźnie. Orangutanica z gdańskiego zoo zachwyca swoimi rysunkami

Pod koniec marca 2026 roku w Projektorni GAK w Brzeźnie zorganizowano warsztaty, podczas których uczestnicy wspólnie przygotowywali bezpieczne zabawki dla zwierząt z zoo. Spotkaniu towarzyszyły również rozmowy o życiu Rai, jej twórczości oraz o sytuacji orangutanów w ich naturalnym środowisku i zagrożeniach, z jakimi się mierzą.

Uczestnicy mogli też dowiedzieć się, jak w praktyce wspierać ochronę tych zwierząt – poprzez codzienne wybory, konkretne działania i angażowanie się w odpowiednie inicjatywy. W trakcie wydarzenia zaprezentowano również prace orangutanicy, które można oglądać na wystawie przez najbliższe dwa miesiące.

- Takiej artystki nie ma nigdzie indziej. Tylko w Gdańsku, Raja, orangutanica z Gdański Ogród Zoologiczny, uwielbia rysować. Robi to wtedy, kiedy sama chce i po swojemu. Jej prace powstają z linii, powtórzeń i gestów. Widać w nich skupienie, uważność i coś bardzo osobistego. To wystawa, która zostaje w głowie na dłużej. Jeśli macie ochotę zobaczyć ją na własne oczy, zapraszamy do Brzeźna. Prace Rai można oglądać do 8 maja - informuje Projektornia w mediach społecznościowych.

