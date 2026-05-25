Skażona woda na Pomorzu! Mieszkańcy kilku miejscowości bez dostępu do wody pitnej

Skażona woda w gminie Puck. Mieszkańcy pięciu miejscowości bez dostępu do wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku po przeprowadzeniu badań wykrył w wodzie bakterie z grupy coli. W związku z tym wydano decyzję o braku przydatności wody do spożycia w części sieci wodociągowej obejmującej Leśniewo, Domatowo, Wielką Piaśnicę, Dąbrowę i Domatówko.

- Woda nie nadaje się do spożycia ani do celów gospodarczych. Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania sanitariatów – poinformował sanepid.

Szkoła w Leśniewie przeszła na naukę zdalną

Pierwszy komunikat w sprawie jakości wody wydano już w piątek. Ponieważ sytuacja nie poprawiła się do poniedziałku, władze gminy zdecydowały o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w szkole w Leśniewie. Do placówki uczęszczają dzieci z kilku okolicznych miejscowości.

- Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań zajęcia będą odbywały się zdalnie – poinformował wójt gminy Puck Marcin Nikrant.

Na stronie internetowej gminy podkreślono, że decyzja została podjęta ze względów bezpieczeństwa oraz konieczności zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych dla uczniów i pracowników szkoły.

Trwa płukanie i chlorowanie sieci. Mieszkańcy korzystają z beczkowozów

Wójt gminy poinformował, że w poniedziałek pobrano kolejne próbki wody. Wyniki badań mają być znane najprawdopodobniej w środę po południu lub w czwartek rano.

- Zabezpieczyliśmy sieć, prowadzimy jej płukanie i chlorowanie – przekazał.

Do czasu usunięcia bakterii mieszkańcy mogą korzystać z zastępczych punktów poboru wody oraz wody butelkowanej dostarczanej przez gminę. Cysterna z wodą została ustawiona w Leśniewie, beczkowóz w Domatowie, a dodatkowe zbiorniki typu mauzer rozmieszczono w Domatówku i Domatowie Wybudowaniu. Jak zapewniają władze gminy, wszystkie pojemniki są regularnie uzupełniane świeżą wodą.

