Dramatyczne sceny na trasie S6 na Pomorzu! Pojazd w czasie jazdy nagle stanął w płomieniach

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-05-25 11:59

Dramatyczna sytuacja na trasie S6 na Pomorzu! Podczas jazdy samochód nagle stanął w płomieniach, a kierowca miał tylko chwilę na ucieczkę. Ogień błyskawicznie objął Peugeota jadącego Trasą Kaszubską w rejonie Koleczkowa. Na miejsce natychmiast ruszyli strażacy i policjanci. Na szczęście 59-latek zdążył opuścić auto, zanim ogień całkowicie strawił pojazd. Szczegóły poniżej.

Dramatyczne sceny na S6! Pojazd w czasie jazdy nagle stanął w płomieniach

i

Autor: KPP Wejherowo/ Materiały prasowe
  • Na ruchliwej Trasie Kaszubskiej rozegrał się dramatyczny incydent, gdy podczas jazdy niespodziewanie stanął w ogniu samochód.
  • Mimo gwałtownego samozapłonu Peugeota 5008 w rejonie Koleczkowa, 59-letni kierowca cudem uniknął obrażeń, opuszczając pojazd w ostatniej chwili.
  • O szczegółach piszemy poniżej.

Groźny pożar auta na Trasie Kaszubskiej! Peugeot stanął w ogniu podczas jazdy

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 25 maja na Trasie Kaszubskiej w rejonie Koleczkowa. W czasie jazdy samochód marki Peugeot 5008 nagle stanął w płomieniach. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów wejherowskiej drogówki oraz straż pożarną.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, do samozapłonu pojazdu doszło podczas normalnej jazdy trasą S6. Ogień pojawił się niespodziewanie i bardzo szybko objął samochód.

Kierowca nie odniósł obrażeń. Zdążył opuścić auto na czas

Na szczęście 59-letni kierowca zdążył w porę opuścić auto. Mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń.

- Na miejsce natychmiast skierowano policjantów wejherowskiej drogówki oraz strażaków, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i prowadzili działania gaśnicze. Na szczęście 59-letni kierowca zdążył bezpiecznie opuścić pojazd, nikomu nic się nie stało - zaznaczają policjanci z KPP Wejherowo.

Służby przez pewien czas zabezpieczały miejsce zdarzenia i prowadziły działania gaśnicze. Ogień udało się opanować, jednak samochód został poważnie uszkodzony.

Policjanci przypominają, że nawet podczas zwykłej podróży warto zachować czujność i reagować na pierwsze niepokojące sygnały mogące świadczyć o awarii pojazdu.

- To kolejny sygnał, że nawet podczas zwykłej podróży trzeba zachować czujność. Jeśli zauważysz dym, zapach spalenizny lub niepokojące sygnały w aucie, zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu i reaguj natychmiast - czytamy w komunikacie policji.

Przeczytaj także:
Nie żyje 15-latka. Uderzyła w drzewo motocyklem crossowym
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Pszona Sopot Hit Festiwal
Pokój Zbrodni
Pozbyły się dziecka, bo było ich "za dużo". Chłopiec ledwo się urodził | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki