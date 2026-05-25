Dramatyczna próba ucieczki z Polski! 21-latek z Ukrainy wpadł na terminalu promowym w Gdyni

Na terminalu promowym w Gdyni doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 21-letni mężczyzna sforsował ogrodzenie, usiłując dostać się na pokład zacumowanego promu.

Dzięki szybkiej reakcji ochrony i policji, okazało się, że obywatel Ukrainy był poszukiwany przez sąd w związku z poważnymi przestępstwami narkotykowymi.

Wtargnął na terminal promowy w Gdyni! Policja zatrzymała poszukiwanego 21-latka

Niebezpieczna sytuacja na terenie terminalu promowego przy ul. Polskiej w Gdyni. 21-letni obywatel Ukrainy sforsował ogrodzenie i próbował dostać się w kierunku rampy portowej prowadzącej na zacumowany prom. Mężczyznę zatrzymali pracownicy ochrony, a chwilę później na miejsce przyjechała policja.

Jak informują funkcjonariusze, młody mężczyzna wtargnął na teren terminalu mimo obowiązujących zabezpieczeń. Ochrona szybko zareagowała i zatrzymała go jeszcze przed wejściem na pokład promu.

- Policjanci interweniowali wobec mężczyzny, który wtargnął na teren terminalu promowego przy ul. Polskiej w Gdyni. Jak się okazało, 21-letni obywatel Ukrainy był poszukiwany przez sąd Rejonowy we Wrocławiu do odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe - informują śledczy.

Sforsował ogrodzenie terminalu i próbował wejść na prom! 21-latek zatrzymany w Gdyni

Pracownicy ochrony terminalu zatrzymali 21-latka tuż po tym, jak pokonał ogrodzenie i kierował się w stronę rampy portowej. Mężczyzna próbował dostać się na pokład zacumowanego promu

Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Zatrzymany został przewieziony do policyjnej celi. Policja nie wyklucza, że usłyszy także kolejny zarzut związany z wtargnięciem na teren terminalu.

- Niewykluczone, że mężczyzna usłyszy również zarzut z art. 193 kodeksu karnego, dotyczący między innymi wdarcia się na cudzy teren. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku - dodają policjanci.

