Dzień Mamy 2026

Zbliżający się Dzień Matki to moment, w którym szczególnie często mówi się o roli i codzienności mam - nie tylko w kontekście świętowania, ale też wyzwań, z jakimi mierzą się na co dzień. Jednym z nich są rosnące koszty opieki nad najmłodszymi dziećmi, które coraz wyraźniej widać w domowych budżetach. Okazuje się, że lada moment 800 plus może okazać się niewystarczające, patrząca na to, jak bardzo w górę poszły podstawowe produkty dla najmłodszych.

Podstawowy koszyk dla niemowlęcia to już ponad 700 zł miesięcznie

Jeszcze kilka lat temu świadczenie 800+ miało w dużym stopniu pokrywać podstawowe wydatki związane z opieką nad dzieckiem. Tymczasem najnowsze dane pokazują, że dziś sama codzienna "baza" dla niemowlęcia potrafi pochłonąć niemal całą kwotę świadczenia.

Z analizy aplikacji PanParagon wynika, że miesięczny koszt podstawowych artykułów dla dziecka około 6. miesiąca życia wynosi obecnie średnio 700,25 zł. Do wyliczeń uwzględniono m.in. pieluszki, mleko modyfikowane, chusteczki nawilżane, gotowe dania w słoiczkach oraz tubki owocowe.

Pieluchy i mleko drożeją najmocniej

Dane z paragonów pokazują, że ceny podstawowych produktów dziecięcych systematycznie rosną. Najbardziej widoczne podwyżki dotyczą artykułów kupowanych najczęściej. W ciągu dwóch lat:

mediana ceny pieluszek (68 szt.) wzrosła z 48,99 zł do 56,99 zł,

mleko modyfikowane (800 g) podrożało z 53,99 zł do 59,79 zł,

chusteczki nawilżane zdrożały z 5,89 zł do 6,49 zł.

Na pierwszy rzut oka różnice cen pojedynczych produktów mogą wydawać się niewielkie. Jednak w praktyce są to zakupy realizowane regularnie, niektóre z nich nawet co kilka dni. W efekcie nawet drobne podwyżki mają znaczenie dla miesięcznego budżetu rodziców – komentowała Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

i Autor: PanParagon/ Materiały prasowe

Koszt rodzicielstwa na przestrzeni lat

Analiza danych z paragonów pokazuje, że koszty podstawowych artykułów dziecięcych systematycznie rosną. W 2026 roku miesięczny koszyk obejmujący najczęściej kupowane produkty dla niemowlęcia w wieku około 6 miesięcy wynosi średnio 700,25 zł. Dla porównania, w 2024 roku ten sam zestaw kosztował 640,45 zł, co oznacza wyraźny wzrost wydatków ponoszonych przez rodziców w codziennej opiece nad dzieckiem.

Zestawienie obejmuje wyłącznie codzienne wydatki związane z opieką nad niemowlęciem i nie uwzględnia m.in. ubrań, środków do kąpieli, leków czy wizyt lekarskich. Pominięto także większe, jednorazowe zakupy, takie jak wózek czy fotelik samochodowy, które nie stanowią comiesięcznego kosztu. Każdy rodzic może więc sam ocenić, na ile świadczenie 800+ pokrywa codzienne koszty związane z opieką nad małym dzieckiem - komentowała Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

i Autor: PanParagon/ Materiały prasowe