Gdańskie zoo ma nowego mieszkańca! Mama ukrywa maleństwo pod słomą. „Nic słodszego nie zobaczycie!” [WIDEO]

Wiadomość z gdańskiego zoo. Na świat przyszła malutka hipopotamka!

Na razie, przy odrobinie szczęścia, można zobaczyć ją w pawilonie przez niewielkie okienka. Gdy zrobi się cieplej, maleństwo będzie można podziwiać także na zewnętrznym wybiegu. W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym na świat przyszła samiczka hipopotama karłowatego. Maluch znajduje się pod opieką swoich rodziców – 15-letniego Sapo i 9-letniej Maleli.

- Nic słodszego dzisiaj nie zobaczycie. Przedstawiamy Wam małą samiczkę hipopotamka karłowatego. Rośnie jak na drożdżach i przy odrobinie szczęścia uda się Wam ją zobaczyć - informuje Gdański Ogród Zoologiczny w mediach społecznościowych.

Jak informuje zoo, hipopotam karłowaty należy do gatunków zagrożonych wyginięciem. Szacuje się, że na wolności pozostało już tylko kilka tysięcy tych zwierząt, żyjących głównie w lasach Afryki Zachodniej. Największym problemem jest niszczenie ich naturalnych siedlisk przez wycinkę lasów pod uprawy. Zagrożeniem pozostaje także kłusownictwo oraz rozdzielanie populacji na niewielkie, odizolowane grupy, co prowadzi do zmniejszenia różnorodności genetycznej.

Mama ukrywa maleństwo pod słomą

Ciąża hipopotama karłowatego trwa zazwyczaj od sześciu do siedmiu miesięcy. Samica wydaje na świat jedno młode, które przy narodzinach waży około 5 kilogramów. Maluch rozwija się bardzo szybko i przez pierwsze miesiące pozostaje pod opieką matki, która karmi go mlekiem.

- Nasza malutka hipopotamka rośnie jak na drożdżach, jednak jej mama przy każdej okazji przykrywa ją słomą - czytamy w social mediach.

Hipopotamia mama z gdańskiego zoo jest bardzo troskliwym i opiekuńczym rodzicem - zaznaczają pracownicy ogrodu.

- Mamę z dzieckiem można zobaczyć w pawilonie hipopotamów. Przy odrobinie szczęście i dużej dozie cierpliwości powinności zobaczyć je podczas ich codziennego odpoczynku. Wpadajcie nas odwiedzić! - dodaje zoo.

Pierwsze narodziny żyrafy w historii gdańskiego zoo

Przypomnijmy, że to nie jedyne głośne narodziny w gdańskim zoo w ostatnim czasie. Pod koniec ubiegłego roku na świat przyszła tam pierwsza w historii ogrodu żyrafa. Maluch szybko rośnie i pod opieką pracowników poznaje otoczenie oraz pozostałe zwierzęta. Narodziny długoszyjnego mieszkańca były wyjątkowym wydarzeniem dla zoo, ponieważ poród żyrafy jest trudny i wymaga specjalnych przygotowań ze strony opiekunów.

