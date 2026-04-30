Nowi mieszkańcy gdańskiego zoo! Są malutkie, szybkie i… niezwykle sprytne. Przyjechały prosto z zagranicy

Nowi mieszkańcy w gdańskim zoo. Mangusteczki karłowate przyjechały prosto z zagranicy

W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym pojawiły się nowe, nietypowe zwierzęta, które już wzbudzają spore zainteresowanie odwiedzających. To mangusteczki karłowate – najmniejsze przedstawicielki swojej rodziny. Przyjechały prosto z ogrodu zoologicznego Hof van Eckberge i błyskawicznie zadomowiły się w nowym miejscu.Choć są niewielkie, nadrabiają energią i charakterem. Nowi lokatorzy gdańskiego zoo to jedne z najmniejszych drapieżników na świecie, ale ich życie społeczne potrafi zaskoczyć nawet doświadczonych opiekunów.

– Przyjazd mangusteczek karłowatych to dla nas nowy gatunek i krok w rozwoju kolekcji małych drapieżników. Gatunek ten, choć niewielki, ma bardzo fascynujące relacje społeczne - mówi Emilia Salach, dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Są małe, ale bardzo energiczne. Ich domem jest Afryka

Mangusteczki karłowate pochodzą z Afryki Subsaharyjskiej, gdzie zamieszkują sawanny i półpustynne tereny. W naturze funkcjonują w zorganizowanych grupach rodzinnych, w których każdy osobnik ma swoją rolę. Od opieki nad młodymi po czuwanie nad bezpieczeństwem całej grupy.

Nowi mieszkańcy zoo szybko odnaleźli się w swoim otoczeniu i już pokazują pełnię swojego temperamentu. Są ruchliwe, czujne i niezwykle ciekawskie. Trudno je uchwycić w jednym miejscu, bo niemal cały czas coś robią.

– To niezwykle aktywne i inteligentne zwierzęta. Praktycznie cały czas pozostają w ruchu, komunikują się ze sobą i współpracują. Ich interakcje społeczne są złożone, żyją w grupach rodzinnych, a do nas przyjechała grupa kawalerska - mówi Beata Kuźniar, kierownik sekcji zwierząt drapieżnych.

Mangusteczki karłowate można zobaczyć na własne oczy

Dorosłe mangusteczki karłowate osiągają zaledwie 20–30 cm długości (bez ogona) i ważą około 200–300 gramów. Mimo swoich rozmiarów są sprawnymi łowcami – ich dieta opiera się głównie na owadach, ale uzupełniają ją także korzeniami, bulwami i owocami.

Mangusteczki prowadzą dzienny tryb życia, więc najłatwiej zobaczyć je w akcji właśnie w ciągu dnia. Warto się pospieszyć – ich zachowanie potrafi przyciągnąć uwagę na długie minuty.

Gdański Ogród Zoologiczny jest otwarty przez cały rok. Od maja można go odwiedzać codziennie w godzinach 9:00–19:00, a ostatnie wejście możliwe jest do godziny 18:00.

