Nowi mieszkańcy gdańskiego zoo! Są malutkie, szybkie i… niezwykle sprytne. Przyjechały prosto z zagranicy

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-04-30 13:28

Są malutkie, szybkie, ale nie dają się nie zauważyć! Do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego trafiły nowe zwierzęta, które od razu skradły serca odwiedzających. Mangusteczki karłowate, choć mają zaledwie kilkadziesiąt centymetrów długości, potrafią zaskoczyć energią, sprytem i… niezwykłym życiem towarzyskim. Zobacz zdjęcia.

Mangusteczki karłowate, choć mają zaledwie kilkadziesiąt centymetrów długości, potrafią zaskoczyć energią, sprytem i… niezwykłym życiem towarzyskim
Mangusteczki karłowate, choć mają zaledwie kilkadziesiąt centymetrów długości, potrafią zaskoczyć energią, sprytem i… niezwykłym życiem towarzyskim Mangusteczki karłowate, choć mają zaledwie kilkadziesiąt centymetrów długości, potrafią zaskoczyć energią, sprytem i… niezwykłym życiem towarzyskim Mangusteczki karłowate, choć mają zaledwie kilkadziesiąt centymetrów długości, potrafią zaskoczyć energią, sprytem i… niezwykłym życiem towarzyskim Mangusteczki karłowate, choć mają zaledwie kilkadziesiąt centymetrów długości, potrafią zaskoczyć energią, sprytem i… niezwykłym życiem towarzyskim
Galeria zdjęć 8

Nowi mieszkańcy w gdańskim zoo. Mangusteczki karłowate przyjechały prosto z zagranicy

W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym pojawiły się nowe, nietypowe zwierzęta, które już wzbudzają spore zainteresowanie odwiedzających. To mangusteczki karłowate – najmniejsze przedstawicielki swojej rodziny. Przyjechały prosto z ogrodu zoologicznego Hof van Eckberge i błyskawicznie zadomowiły się w nowym miejscu.Choć są niewielkie, nadrabiają energią i charakterem. Nowi lokatorzy gdańskiego zoo to jedne z najmniejszych drapieżników na świecie, ale ich życie społeczne potrafi zaskoczyć nawet doświadczonych opiekunów.

– Przyjazd mangusteczek karłowatych to dla nas nowy gatunek i krok w rozwoju kolekcji małych drapieżników. Gatunek ten, choć niewielki, ma bardzo fascynujące relacje społeczne - mówi Emilia Salach, dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Są małe, ale bardzo energiczne. Ich domem jest Afryka

Mangusteczki karłowate pochodzą z Afryki Subsaharyjskiej, gdzie zamieszkują sawanny i półpustynne tereny. W naturze funkcjonują w zorganizowanych grupach rodzinnych, w których każdy osobnik ma swoją rolę. Od opieki nad młodymi po czuwanie nad bezpieczeństwem całej grupy.

Nowi mieszkańcy zoo szybko odnaleźli się w swoim otoczeniu i już pokazują pełnię swojego temperamentu. Są ruchliwe, czujne i niezwykle ciekawskie. Trudno je uchwycić w jednym miejscu, bo niemal cały czas coś robią.

– To niezwykle aktywne i inteligentne zwierzęta. Praktycznie cały czas pozostają w ruchu, komunikują się ze sobą i współpracują. Ich interakcje społeczne są złożone, żyją w grupach rodzinnych, a do nas przyjechała grupa kawalerska - mówi Beata Kuźniar, kierownik sekcji zwierząt drapieżnych.

Mangusteczki karłowate można zobaczyć na własne oczy

Dorosłe mangusteczki karłowate osiągają zaledwie 20–30 cm długości (bez ogona) i ważą około 200–300 gramów. Mimo swoich rozmiarów są sprawnymi łowcami – ich dieta opiera się głównie na owadach, ale uzupełniają ją także korzeniami, bulwami i owocami.

Mangusteczki prowadzą dzienny tryb życia, więc najłatwiej zobaczyć je w akcji właśnie w ciągu dnia. Warto się pospieszyć – ich zachowanie potrafi przyciągnąć uwagę na długie minuty.

Gdański Ogród Zoologiczny jest otwarty przez cały rok. Od maja można go odwiedzać codziennie w godzinach 9:00–19:00, a ostatnie wejście możliwe jest do godziny 18:00.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki