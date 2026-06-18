Tragiczna wiadomość z gdańskiego zoo! Nie żyje Katka, najstarsza słonica afrykańska w Europie

Odeszła Katka, najstarsza słonica afrykańska w Europie

Informację o śmierci Katki, 56-letniej słonicy afrykańskiej przekazali pracownicy gdańskiego zoo w poruszającym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

– Dziś pożegnaliśmy Katkę, słonicę afrykańską, naszego łagodnego olbrzyma, która przez wiele lat była częścią naszej ogrodowej rodziny. Zostawiła po sobie nie tylko piękne wspomnienia, ale przede wszystkim ogrom miłości, którą potrafiła obdarzyć każdego, kto miał szczęście ją poznać – napisali pracownicy Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Najstarsza słonica afrykańska w Europie. Katka miała 56 lat

Katka była wyjątkową mieszkanką gdańskiego zoo nie tylko ze względu na swój imponujący wiek. Pracownicy podkreślają, że wyróżniała się także niezwykle spokojnym i łagodnym charakterem, dzięki któremu zdobyła sympatię opiekunów oraz odwiedzających.

- Katka przeżyła 56 lat i była najstarszą słonicą afrykańską w europejskich ogrodach zoologicznych. Była wyjątkowa nie tylko ze względu na swój wiek, ale przede wszystkim na swój niezwykły charakter. Do samego końca walczyliśmy o jej zdrowie, a każdego dnia nasi pracownicy dawali z siebie wszystko, wkładając w jej opiekę całe swoje serce i 150% swoich możliwości – piszą pracownicy.

Dla pracowników zoo Katka była czymś więcej niż tylko jednym ze zwierząt. Przez dziesięciolecia stała się ważną częścią codzienności ogrodu i pozostawiła po sobie mnóstwo wspomnień.

- Katka była dla nas kimś więcej niż tylko podopieczną. Przez lata stała się częścią naszej codzienności, naszej pracy i naszej ogrodowej rodziny. Zostawiła po sobie niezliczoną ilość wspomnień, wzruszeń i chwil, do których będziemy wracać jeszcze przez długie lata. Dziękujemy Ci Katko, za każdy wspólny dzień, za Twoją łagodność, spokój i zaufanie. Za to, że pozwoliłaś nam być częścią swojego życia – czytamy.

Pożegnanie słonicy poruszyło wielu internautów, którzy wspominają ją jako jedną z największych atrakcji zoo i symbol gdańskiego ogrodu.

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